الثلاثاء 30 يوليو 2019 09:26
"الشيوخ" يفشل في تخطي فيتو ترمب بشأن بيع أسلحة للسعودية
فشل مجلس الشيوخ الأمريكي، الإثنين، في تجاوز حق النقض (الفيتو) الذي استخدمه الرئيس دونالد ترمب الأربعاء الماضي، ضد تشريع صادق عليه الكونغرس، لمنع بيع أسلحة معينة للإمارات والسعودية.
تفاصيل التصويت
- في أول جولة من ثلاث جولات منفصلة، لم يصل مجلس الشيوخ إلى أغلبية الثلثين التي كان يحتاجها لتجاوز حق النقض.
- 45 عضوًا في مجلس الشيوخ صوتوا لصالح تجاوز فيتو الرئيس، وهو أقل من أغلبية الثلثين المطلوبة قانونيًا لتجاوز الفيتو.
- صوت خمسة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين -وعددهم 53- لصالح تجاوز فيتو ترمب، فيما امتنع 15 عضوًا جمهوريًا عن التصويت.
- كان التصويت مشابهًا في الجولتين التاليتين لتجاوز حق النقض الذي استخدمه ترمب أيضًا ضد تشريع يمنع مبيعات أسلحة إضافية للسعودية والإمارات ودول أخرى.
تبرير ترمب
- الكونغرس صادق في وقت سابق هذا الشهر، بأغلبية بسيطة على قرارات حظر بيع الأسلحة.
- في مايو/أيار، أكدت إدارة ترمب أنها ستمضي قدمًا في صفقة أسلحة قيمتها ثمانية مليارات دولار، متجاوزة مراجعة الكونغرس.
- ترمب يقول إن قطع مبيعات السلاح للسعودية سيقوض علاقات واشنطن بحليف قديم وسيضر بقدرتها التنافسية.
- استياء الكونغرس من السعودية، ازداد بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في القنصلية السعودية بتركيا العام الماضي.
- الكونغرس يهدف إلى الضغط على السعودية لتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان، وبذل المزيد من الجهد لتفادي سقوط ضحايا مدنيين في حرب اليمن.
ديمقراطيون ضد الفيتو
- السيناتور الديموقراطي بن كاردين، أعرب عن أسفه لعد تصويت زملائه الجمهوريين ضد الفيتو الرئاسي.
- كاردين اعتبر أن قرار زملائه هذا تخلي عن المسؤولية في مراقبة عمل السلطة التنفيذية.
- كاردين: على الولايات المتحدة واجب قانوني وأخلاقي في آن معًا لضمان أن الأسلحة الأمريكية لا تستخدم في قمع حقوق الإنسان أو ارتكاب أعمال عنف ضد مدنيين أبرياء.
- السيناتور الديمقراطي في مجلس الشيوخ روبرت مينينديز، قال قبل التصويت، إن ثمة حاجة ملحة لمراجعة العلاقات مع السعودية.
- مينينديز أشار إلى أن مبيعات الأسلحة لن تدعم السعودية والإمارات في مواجهة التهديدات الإيرانية.
- مينينديز: هناك أسباب لحظر مبيعات الأسلحة للسعودية، منها الضربات الجوية الإجرامية في اليمن التي دمرت مواقع مدنية.
- المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية بيرني ساندرز، انتقد ترمب بسبب استخدامه حق الفيتو بشأن بيع الأسلحة للسعودية.
- ساندرز قال عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: أتساءل لماذا استخدم دونالد ترمب الفيتو لإنهاء تدخل أمريكا بالقصف الوحشي لليمن، من المستفيد من ذلك؟
I wonder why Donald Trump vetoed our historic legislation to end U.S. involvement in the brutal bombing of Yemen. Who benefits from that?— Bernie Sanders (@SenSanders) July 29, 2019
Raytheon, Boeing, Lockheed Martin, and General Dynamics: the four corporations making 90 percent of the weapons that we sell to Saudi Arabia. https://t.co/edxwSYnwO0
خلفيات
- واشنطن تبيع أسلحة وعتادًا عسكريًا بمليارات الدولارات للسعودية والإمارات.
- اليمن يشهد منذ عام 2014 حربا بين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس المعترف به عبد ربه منصور هادي، تصاعدت في مارس/آذار 2015 مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري دعمًا للقوات الحكومية.
- النزاع تسبب بمقتل عشرات آلاف الأشخاص، بينهم عدد كبير من المدنيين، بحسب منظمات إنسانية مختلفة، وأثار أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها الأسوأ في العالم.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
كلمات مفتاحية