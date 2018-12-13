الشيوخ الأمريكي يصوت على قرار لإنهاء الدعم العسكري للسعودية باليمن

يصوت مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الخميس على مشروع قرار لإنهاء دور الولايات المتحدة في دعم التحالف بقيادة السعودية في حربه باليمن.

فقد وافق مجلس الشيوخ أمس بأكثرية 60 صوتاً (بينهم 11 جمهورياً) مقابل 39 على الانتقال لمرحلة التصويت النهائي على مشروع قانون يمنع الإدارة من تقديم دعم عسكري للرياض في حرب اليمن.

ويسعى أعضاء المجلس إلى التوافق على عدد من التعديلات على مشروع القانون قبل التصويت النهائي عليه.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي الجمهوري دونالد ترمب حثت أعضاء المجلس على دعم استمرار المساندة العسكرية للتحالف، لكن عددا من الأعضاء الجمهوريين انضموا لزملائهم الديمقراطيين في التصويت لصالح منح الإجراء (الستين صوتا) اللازمة لكي يمضي قدما.

ماذا يطلب مشروع القرار؟

مشروع القرار يطلب من الرئيس ترمب سحب أي قوات أمريكية من اليمن أو لها تأثير في الحرب فيه خلال ثلاثين يوماً من تبني المشروع.

هل يرى النور؟

حتى إذا تم إقرار مشروع القرار في مجلس الشيوخ، فلا يزال بحاجة لتصويت مماثل في مجلس النواب الذي أقر من جهته إجراء يحول دون أي تصويت في المجلس على مشروع القرار الخاص باليمن.

يمنع هذا الإجراء الذي جاء بدعم من رئيس مجلس النواب بول راين، إجراء اي تصويت فيما تبقى من عمر المجلس الحالي الذي ينتهي مطلع يناير المقبل، لأن الأكثرية الجمهورية في مجلس النواب الحالي كفيلة بوأده حالما يحال إليها.

ويشير مراقبون إلى أن هذه الخطوة تعد رسالة سياسية قوية للسعودية وتوبيخا للبيت الأبيض، بعد أن رفض الرئيس ترمب تقييم وكالة المخابرات الأمريكية الذي خلص إلى تأكيد دور ولي العهد السعودي في عملية قتل الصحفي جمال خاشقجي.

ماذا قال نواب مجلس الشيوخ؟

السيناتور بيرني ساندرز الذي قدم مشروع القرار، قال إن الدعم الأمريكي لحرب اليمن سيكون عائقا أمام التوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية. وأضاف، أن الكونغرس لم يصدق على المشاركة الأمريكية في هذه الحرب اليمن، ما يجعلها غير دستورية.

ساندرز اعتبر أن التصويت لصالح مشروع القرار يطالب بحل مأساة الناس في اليمن، ويقول للنظام الاستبدادي الطاغي في السعودية بأننا لن نكون من اليوم جزءا من مغامراته العسكرية المدمرة.

ساندرز: هذا التصويت يسجل أن مجلس الشيوخ يحترم دستور الولايات المتحدة وأن قرار دخول أي حرب يعود إلى الكونغرس وليس بيد رئيس الولايات المتحدة.

السيناتور الجمهوري في مجلس الشيوخ الأمريكي ليندزي غراهام قال، إنه كان من أكثر الداعمين في الماضي للعلاقة مع السعودية، لكن تلك الأيام قد ولت، خصوصا مع وجود الأمير محمد بن سلمان في السلطة. ووصف غراهام العلاقة مع ولي العهد السعودي بالسيئة والخاطئة، واستبعد أي تعامل مع السعودية إلا إذا حصل تغيير فيها.

غراهام قال، "أنا والسيناتور ماكين كنا أحيانا الوحيدين الأكثر دعما للعلاقة مع السعودية في الماضي لكن بالنسبة إلي فإن هذه الأيام قد ولت لأن هناك قضايا تحدث في السعودية مثل قضية مقتل خاشقجي الذي تواطأ فيها ولي العهد السعودي، وشرذمة اليمن، وسجن رئيس الوزراء اللبناني وهو من أغرب ما رأيته خلال واحد وعشرين عاما من العمل وكذلك حصار قطر من دون أي إشعار لنا ونحن لدينا جيش فيها، إلى أصدقائنا في السعودية أقول لن تكون لكم العلاقة نفسها مع مجلس الشيوخ إلا أذا تغيرت الأمور وأنتم عليكم أن تتبينوا كيف سيجري هذا التغيير وأنا من وجهة نظري العلاقة الآن مع السعودية غير جيدة فهناك علاقة مع الدولة وهناك علاقة مع الأفراد ومن هؤلاء الأفراد بالتحديد ولي العهد السعودي، فإن العلاقة معه سيئة وخاطئة وسامة وأنا لا أرى نفسي أتعامل مع السعودية في المستقبل إلا إذا حصل فيها تغيير".

السيناتور الديمقراطي بوب ميننديز قال إنه سيستخدم صلاحياته لتمرير مشروع قانونه لمساءلة السعودية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في حربها على اليمن. وأضاف، أنه يجب فرض عقوبات بمجوب قانون ماغنيستكي على المتورطين في جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي.

ميننديز قال إن مشروع القانون رسالة مفادها: "لا يمكنكم ارتكاب جرائم والإفلات من العقاب مهما كنتم أصدقاءنا".

السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي، قال إن مشروع القانون بشأن الحرب على اليمن سيتم تمريره وإنه سيمثل أفضل رد على السعودية التي تستخدم الأسلحة الأمريكية في هذه الحرب.

ميرفي قال "إن السعودية دولة حليفة لكن إذا رمى حليفك نفسه في بركة لأسماك القرش يجب ألا تتبعه. هناك حدود تجاوزها السعوديون ولسوء الحظ على مجلس الشيوخ تحديد تلك العلاقة وتوضيح ما يجب أن تكون عليه في المستقبل. اليمن يشهد كارثة إنسانية والمؤشرات كلها تدين السعودية التي تستخدم أسلحتنا هناك لترويع المدنيين وتدمير البنى التحتية".

السيناتور الديمقراطية جين شاهين اعتبرت أن تصويت مجلس الشيوخ على مشروع القانون الذي قدمه بيرني ساندرز يبعث برسالة مهمة لوقف الحرب في اليمن.

جين شاهين قالت "يسرني أن أنضم إلى زملائي اليوم الذين سلطوا الضوء على ما يحصل في اليمن ومساءلة الضالعين في مقتل الصحفي جمال خاشقجي، وحل الأزمة الحاصلة مع السعودية لتعريفهم وتعريف العالم كله بالقيم الأمريكية الداعمة لحقوق الإنسان. مسرورة لكل هذا، وآمل أن يمر هذا القانون وأن نتبعه بقرار عقوبات ميننديز.

مجلس الشيوخ يوجه تحذيرا لترمب والسعودية:

وكالة (فرانس برس) ذكرت أن مجلس الشيوخ وجه تحذيرا جديدا إلى كلّ من إدارة الرئيس دونالد ترمب والحكومة السعودية بموافقته على إجراء تصويت نهائي على مشروع القانون والذي يمنع واشنطن من الاستمرار في تقديم دعم عسكري للرياض في الحرب التي تخوضها في اليمن.

صفوف الجمهوريين بدت أقلّ تراصّاً ممّا كانت عليه خلال أول تصويت إجرائي على مشروع القانون هذا في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حين بدا أنّ مجلس الشيوخ وجّه ضربة قوية للرئيس ترمب.

السخط على الرياض بسبب دورها في الحرب الأهلية في اليمن، وكذلك أيضاً بسبب جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصليتها في إسطنبول، لا يزال قوياً جداً في أوساط الجمهوريين.

من المحتمل أن يدفع هذا السخط بمجلس الشيوخ إلى اتّخاذ إجراء منفصل في الأيام المقبلة يتمثّل بتوجيه اتّهام مباشر لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بالتورّط في جريمة قتل الصحفي السعودي.

من شأن هذا الأمر أن يمثّل انتكاسة أخرى للرئيس ترمب الذي يشكّك باحتمال أن يكون ولي العهد ضالعاً في الجريمة والذي أكّد طوال أسابيع على الأهميّة الاستراتيجية والاقتصادية للتحالف مع الرياض.

هل يستخدم ترمب "فيتو رئاسي"؟

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب

حتى وإن أقرّ في مجلس الشيوخ، وهو أمر مرجّح، فإنّ النصّ لن يرى النور في مبنى الكابيتول لأنّ الأكثرية الجمهورية في مجلس النواب الحالي كفيلة بوأده حالما يحال إليها، غير أن هذه الأغلبية ستنتقل من الجمهوريين إلى الديمقراطيين حين تبدأ ولاية مجلس النواب الجديد في 3 يناير/كانون الثاني المقبل.

لكن حتى وإن وافق مجلس النواب الجديد على مشروع القانون وأحيل النص بالتالي من الكابيتول إلى البيت الأبيض فإنّ ترمب يمكنه عندها استخدام الفيتو الرئاسي ضدّه وإفشال هذه المحاولة من أساسها.

الأربعاء دعا زعيم الأكثرية الجمهورية في مجلس الشيوخ "ميتش ماكونيل" إلى التصويت ضد مشروع القانون هذا لأنّه ينال برأيه من صلاحيّات الرئيس المتعلّقة بإعلان الحرب.

لكنّ ماكونيل أرسل إلى حليفه الوثيق ترمب رسالة تحذير لا تقلّ أهميّة بإعلانه تأييده التصويت على قرار غير ملزم يتّهم فيه مجلس الشيوخ علانية ولي العهد السعودي بالتورّط في قتل خاشقجي.

الإجراء الرامي إلى التنديد بجريمة قتل خاشقجي وتحميل الأمير محمد بن سلمان المسؤولية عنها تقدّم به السناتور الجمهوري بوب كوركر المعروف بانتقاداته الشديدة للرئيس ترمب، ولكنّ التصويت عليه لن يتمّ قبل الخميس على أقلّ تقدير.

بوب كوركر، توقع أن يوافق مجلس الشيوخ بأكثرية ساحقة على مشروعه.

يشعر أعضاء المجلس بالاستياء من رد فعل الرئيس دونالد ترمب على قتل خاشقجي وتفاقم الأزمة الإنسانية بسبب الحرب في اليمن.

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