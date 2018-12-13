الخميس 13 ديسمبر 2018 22:40
الشيوخ الأمريكي بالإجماع: ابن سلمان مسؤول عن مقتل خاشقجي
أقر مجلس الشيوخ الأمريكي بإلاجماع مشروع قرار قدمه السيناتور بوب كوركر لمجلس الشيوخ الأمريكي يحمل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مسؤولية اغتيال جمال خاشقجي.
ما القصة؟
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مجلس الشيوخ الأمريكي أقر بالإجماع مشروع قرار يحمل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مسؤولية قتل خاشقجي.
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ينص القرار الذي تم تبنيه بالتصويت الشفهي على أن الكونغرس "يعتقد أن ولي العهد محمد بن سلمان هو المسؤول عن مقتل" خاشقجي.
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القرار دعا الحكومة السعودية لـضمان محاسبة مناسبة للمسؤولين عن قتل خاشقجي.
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تم تمرير القرار بعد لحظات من إقرار مجلس الشيوخ مشروع قانون ينص على سحب الدعم الأمريكي للسعودية في حرب اليمن.
أبرز تعليقات أعضاء مجلس الشيوخ على القرار:
- السيناتور بيرني ساندرز: اليوم نقول للنظام الاستبدادي في السعودية إننا لن نكون بعد الآن جزءا من مغامراته العسكرية
- السيناتور الجمهوري بوب كوركر يعرب عن ارتياحه لإقرار مجلس الشيوخ بالإجماع مشروع القرار الذي يحمل ولي عهد السعودية مسؤولية قتل جمال خاشقجي.
- السيناتور بوب كوركر: لم أر من قبل دليلا دامغا بهذا الوضوح في أي إحاطة استخبارية.
- السيناتور راند بول: بتصويته التاريخي يبعث مجلس الشيوخ رسالة واضحة للسعودية بأننا لن نغض الطرف على انتهاكاتهم لحقوق الإنسان وتصفية المعارضين واليمنيين الأبرياء.
- السيناتور ريتشارد بلومنثال: بالنظر لدور السعودية في هجمات 11 سبتمبر والقتل الوحشي لخاشقجي والتسبب بأزمة اليمن فإن تصويت اليوم كان مستحقا بشدة.
التفاصيل:
- مشروع القانون اقترحه مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ المؤثرين، ويلقي مباشرة بالمسؤولية في مقتل الصحفي جمال خاشقجي على الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي.
- كوركر دعا إلى الإفراج عن سجناء سياسيين سعوديين بينهم ناشطات في مجال حقوق الإنسان.
- حمل مشروع القانون أيضا لغة تحذر السعودية من شراء السلاح من روسيا والصين، بأن مثل هذه الخطوات تشكل تحديا للعلاقات بين واشنطن والرياض وتتسبب في "مخاطر".
- يأتي مشروع القانون إضافة إلى مشروع قانون سابق من المقرر أن يتم التصويت عليه خلال الجلسة التي أمرت الجيش الأمريكي بوقف كل المساعدة للحملة المسلحة التي تقودها السعودية في اليمن، بما في ذلك إعادة تزويد الطائرات الحربية بالوقود.
- في الكونغرس، تتنامى المخاوف من عدم اتخاذ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إجراء كافيا بشأن خاشقجي.
- من المتوقع أن يجري طرح المشروع المشترك، للتصويت في مجلس الشيوخ.
- لا يزال من الضروري إقراره في مجلس النواب وتوقيع الرئيس دونالد ترمب عليه قبل أن يصبح نافذا.
خلفيات:
- قتل الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول على يد فريق حضر من الرياض، ويضم مقربين من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
- الرئيس الأمريكي دونالد ترمب دافع أكثر من مرة عن براءة ولي العهد السعودي.
- وسائل إعلام أمريكية نقلت عن مصادر بالاستخبارات الأمريكية أن تقريرها خلص إلى تورط ابن سلمان في مقتل خاشجقي.
- تطالب منظمات حقوقية بتدويل قضية خاشقجي ومحاكمة ولي العهد السعودي في القضية إضافة إلى حرب اليمن التي راح ضحيتها عشرات الآلاف من المدنيين.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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