مصر
الأحد 6 سبتمبر 2020 11:28

"الشعب يدعو عليك".. رسائل حادة للسيسي من بسطاء المصريين (فيديو)

أهالي من الدويقة يعيشيون في خيام منذ عام
مواقع التواصل
تستمر معاول الحكومة المصرية في هدم المباني بحجة أنها مخالفة، بينما يتقاعس مسؤولوها عن إغاثة البسطاء حتى أوشكت بيوتهم أن تسقط على رؤوسهم.

ففي محافظة المنوفية، وجه أحد المواطنين رسالة حادة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رفضًا للإزالات المستمرة لمنازل البسطاء دون هدنة أو بديل.

وقال المواطن للسيسي "أغلبية الشعب المصري بيدعي عليك، أزلت بيوت الغلابة بحجة إنها مخالفة، ورفعت أسعار كل حاجة، الغلبان بيموت، الناس تعبت ومش مستحملة".

وفي فيديو آخر، استغاث مواطن من الدويقة (جنوب شرق القاهرة)، بالسيسي لتوفير مسكن بديل بعد بدء أعمال الهدم في منطقته، وقال مقهورًا "عاوزين أوضة (غرفة) مش أكثر".

ويعيش أهالي الدويقة في خيام منذ سنة، ويستغيثون لتسكينهم بدلًا من بقائهم في الشارع بعد هدم بيوتهم، وعدم تعويضهم بمساكن بديلة.

واستغاث مواطن آخر لمسؤولي الإزالات في الدويقة قائلًا "أنا مش معارض أي مشروع بس مش عايز تعويض، المتر بالمتر، هتهد المحل إديني غيره، مش بطلب أكتر من حقي".

ورصد فيديو حالة الرعب التي تعيشها مواطنة خوفًا من إزالة مسكنها -الذي خرجت به من الدنيا- ولا يشملها قانون التصالح.

وفي فيديو موجع، وجه مواطن رسالة للحكومة رفضًا لحصر المواطنين بين مطرقة إزالة منازلهم بدعوى المخالفة وسندان الدفع من أجل التصالح، قائلًا "جاي على الغلبان وسايب الكبار".

أما في رأس البر التابعة لمحافظة دمياط شمالي مصر، ففوجئ مواطنون بهدم منازلهم فوق رؤوسهم بدعوى عدم قبول الطلب بعدما دفعوا المصالحات.

وفي صعيد مصر، طالب مواطن السيسي بوقف إزالات منازل البسطاء في قرى ونجوع الصعيد، قائلًا "بندوق الذل عشان نبني بيت تقوم تهده يا ريس؟!".

وليس الهدم وحده ما يؤرق أهل الصعيد، فهناك استغاثات متكررة دون استجابة بسبب أزمة المياه والصرف الصحي، كان آخرها من مركز أبوتشت بمحافظة قنا، وكلها لا تلاقي حلًا رغم ما يعانيه المواطنون.

وعقب تصريحات للرئيس المصري بتمسكه بإزالة كافة البنايات المخالفة حتى لو اقتضى الأمر للاستعانة بالجيش، تتواصل عمليات إزالة مئات البنايات السكنية في محافظات مصرية عدة رغم سخط الأهالي واستغاثاتهم.

ويواصل الكثير من المتضررين استغاثاتهم، ووثقت بعض مقاطع الفيديو عمليات إخلاء بعض المنازل فجرا دون مراعاة النساء ولا كبار السن.

وفي الأثناء يواصل وسم #مش_عايزينك_ يا_سيسي_وهنخلعك، صدارة التفاعلات منذ أيام، بعد تصريحات للرئيس المصري أعرب فيها عن استعداده لمغادرة منصبه إذا أراد الشعب منه ذلك.

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل

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