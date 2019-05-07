الشعب الجمهوري يعلن أكرم أوغلو مرشحا لإعادة انتخابات إسطنبول

أكرم إمام أوغلو مرشح حزب الشعب الجمهوري، وبن علي يلدريم مرشح حزب العدالة والتنمية الأناضول

أعلن حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض الثلاثاء خوضه إعادة الانتخابات في بلدية إسطنبول، واعدا بـتحقيق انتصار كبير بعد إلغاء نتيجة الانتخابات السابقة التي فاز بها مرشحه.

التفاصيل الحزب التركي المعارض أعلن ترشيح أكرم إمام أوغلو مجددا لخوض انتخابات الإعادة لرئاسة بلدية إسطنبول.

الحزب عقد اجتماعا لأعضائه في العاصمة أنقرة وأصدر بيانا انتقد قرار اللجنة العليا للانتخابات إلغاء انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، وإعادة إجرائها في 23 يونيو/حزيران المقبل.

الحزب: نحن على ثقة بأننا سنحقق انتصارا أكبر مما حققناه يوم 31 مارس/آذار الماضي.

الحزب: إن كان هناك شبهات في لجان صناديق الاقتراع، فينبغي إعادة كل من الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي أجري عام 2017، والانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 يونيو/حزيران الماضي، وانتخاب رؤساء بلديات الأقضية وأعضاء مجلس إدارة البلديات أيضا للأسباب ذاتها؛ لأن كلها جرت في ذات الظروف والصناديق.

الحزب: عبر هذا القرار، تم القضاء بشكل صريح على الأسس المُشكّلة للديمقراطية والمتمثلة بسيادة القانون والفصل بين السلطات، والحق في التصويت والترشح.

الحزب: يوم 6 مايو، يوم إعلان إعادة الانتخابات بإسطنبول، دُوّن في تاريخ ديمقراطية بالبلاد كيوم أسود لن يُنسى أبدا.

الحزب: يجب أن يقدم أعضاء اللجنة العليا للانتخاب استقالتهم بسبب ما اقترفوه من جريمة تجاه الناخب. إمام أوغلو: صفعة كبيرة للديمقراطية أكرم إمام أوغلو مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض لبلدية إسطنبول، قال إن "ديمقراطيتنا تلقت صفعة كبيرة".

تصريحات إمام أوغلو جاءت عقب اجتماع طارئ لنواب حزب الشعب الجمهوري لمناقشة قرار اللجنة العليا للانتخابات بإعادة الانتخابات.

إمام أوغلو: ينبغي علينا إصلاح ومعالجة هذه المرحلة سويا، لدينا ردود فعل رافضة لما جرى. أردوغان: "أفضل خطوة" رحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بقرار اللجنة العليا للانتخابات إعادة إجراء انتخابات بلدية إسطنبول بعد شكاوى من مخالفات، ووصفه بأنه "أفضل خطوة" للبلاد.

أردوغان قال خلال اجتماع لأعضاء حزبه في البرلمان "نرى هذا القرار أفضل خطوة من شأنها تعزيز إرادتنا لحل المشكلات ضمن إطار الديموقراطية والقانون".

أردوغان: المستندات التي قدمناها قوية جدا وقائمة على أدلة ملموسة لا يمكن دحضها.

أردوغان: نعتقد بصدق بحصول فساد منتظم ومخالفات.

أردوغان: إذا لم تقم الحكومة بمحاسبة "اللصوص" الذي سرقوا "الإرادة الوطنية" في صناديق الاقتراع "سيطالبنا شعبنا بتفسير". خلفيات قررت اللجنة العليا للانتخابات التركية يوم الإثنين إلغاء انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، وإعادة إجرائها في 23 يونيو/حزيران المقبل.

في 31 مارس/آذار الماضي، شهدت تركيا انتخابات محلية، أفرزت فوز العدالة والتنمية في عموم البلاد، غير أن المعارضة تصدرت على مستوى رئاسة بلديتي أنقرة وإسطنبول.

خلال هذه الانتخابات التي جرت في 31 من مارس/آذار الفائت، فاز مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو على مرشح الحزب الحاكم رئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم، متقدما عليه بأقل من 15 ألف صوت فقط.

وفقا للنتائج المعلنة فإن مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض أكرم إمام أوغلو تقدم بـ0.25% على مرشح الحزب الحاكم بن علي يلدرم.

الرئيس التركي تحدث عن "تجاوزات كبيرة" شابت العملية الانتخابية.

يتهم الحزب الحاكم مسؤولين في مراكز الاقتراع بأنهم تعمدوا التقليل من عدد الأصوات التي نالها يلدريم.

نيابة أسطنبول أعلنت، الخميس، أنه تم فتح ثلاثين تحقيقا وأن أكثر من مئة مسؤول في مراكز اقتراع تم استدعاؤهم لاستجوابهم.

تعد إسطنبول البالغ عدد سكانها 16 مليون نسمة، العصب الاقتصادي لتركيا وتسيطر على جزء رئيسي من الانفاق العام.