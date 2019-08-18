الشرق السوري.. قتلى إيرانيون ومفقودون للنظام وتعزيزات روسية

آثار قصف سابق على مناطق في دير الزور بالشرق السوري الجزيرة

قالت وسائل إعلام سورية معارضة، السبت، إن قصفًا جويًا قرب دير الزور شرقي البلاد، أدى لمقتل عناصر من الميليشيات الإيرانية، بالتزامن مع وصول تعزيزات عسكرية روسية إلى المنطقة.

وتحدثت وكالة "سمارت"، عن فقدان عناصر للنظام السوري في البادية السورية قرب مدينة البوكمال في ريف دير الزور الشرقي. طيران مجهول الهوية وكالة سمارت نقلت عن مصادر عسكرية (لم تسمها)، أن قصفاً جوياً لطيران مجهول، استهدف حاجزًا للحرس الثوري الإيراني.

يقع الحاجز في منطقة الحزام الأخضر، على أطراف مدينة البوكمال شرقي دير الزور.

القصف أدى لمقتل ستة عناصر وجرح اثنين آخرين، وأحدث انفجارات متتالية تبعها إطلاق نار مكثف استمر قرابة الساعة.

لم يصدر أي تعليق من النظام السوري أو الحرس الثوري عن الحادث، ولم تتبنَ أي جهة مسؤوليتها عن القصف.

تنتشر الميليشيات الإيرانية والعراقية والأفغانية، المساندة لقوات نظام الأسد في محافظة دير الزور وخاصة البوكمال. #ريف_دير_الزور_الشرقي

طائرات مجهولة تستهدف مقرات لمليشيات الحرس الثوري الإيرانية قرب الحزام الأخضر بمدينة البوكمال اوقعت قتلى وجرحى ودمار بمستودعاتهم! — بسام جعارة (@BassamJaara) August 17, 2019 تعزيزات روسية مواقع سورية محلية، متخصصة في نقل أخبار المنطقة الشرقية في سوريا، أفادت بوصول قوات روسية خاصة، إلى بلدة الجلاء التابعة للبوكمال.

وسائل الإعلام أضافت أن القوات الروسية أفرغت معدات عسكرية ونشرت عناصرها في البلدة، تمهيدًا لإنشاء مقرات خاصة على الطريق العام بين الميادين والبوكمال.

المصادر لفتت إلى أن المنطقة تشهد نشاطًا روسيًا لافتًا، لاسيما في الآونة الأخيرة، ضمن المناطق الحدودية القريبة من العراق. #فرات_بوست #دير_الزور

مقتل و جرح عدد من عناصر ميلشيا الحرس الثوري الإيراني جراء غارة جوية من طيران مجهول الهوية إستهدفتهم في منطقة الحزام الأخضر على أطراف مدينة البوكمال ، حيث شوهدت سيارات تقل الجرحى و القتلى إلى مستشفى القدس في حي المشاهدة بمدينة البوكمال .

مراسل فرات بوست — فرات بوست (@EuphratesPost) August 17, 2019 مفقودون للنظام فُقد 14 عنصرًا لقوات النظام السوري، أمس السبت، قرب إحدى النقاط العسكرية في البادية.

العناصر كانوا يتمركزون على حاجز، ضمن المنطقة الممتدة بين حقل حَمّار وبادية الجلاء في ريف دير الزور الشرقي.

سبق أن هاجم عناصر من تنظيم الدولة مطلع الشهر الجاري، مواقع لقوات النظام السوري بمنطقة الميادين في شرق دير الزور.

أيضًا قُتل ضابط وثلاثة عناصر للنظام في أبريل/نيسان الماضي، بهجوم شنه التنظيم على مواقعهم في بادية دير الزور. خاص:



قوات روسية تدخل بلدة الجلاء شرق #ديرالزور وتبدأ إنشاء مقرات لهاhttps://t.co/KNHO7h41ei — Omar Abu Layla (@AliAlleile) August 16, 2019 انفجار في شمال شرقي سوريا مراسل الجزيرة قال إن عدة أشخاص أصيبوا بانفجار سيارة مفخخة، اليوم الأحد، في مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا.

الانفجار وقع بالقرب من معهد لتدريب المدرسين، في حي الأربوية وسط القامشلي.

لم تتبن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، فيما تتهم وحدات حماية الشعب الكردية التي تسيطر على المنطقة، خلايا تتبع لتنظيم الدولة بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة. تفجير قامشلي الدور الإيراني الروسي تشارك الميليشيات الإيرانية والقوات الروسية، في معارك ضد فصائل المعارضة شمال غربي سوريا.

كتيبة أنصار التوحيد وهيئة تحرير الشام المعارضتين، أعلنتا أمس السبت، عن خسائر للنظام في محيط قرية سكيك، والسيطرة على نقاط عسكرية في المنطقة.

تزامنت المعارك مع حملة قصف مكثفة، طالت مناطق تكتظ بالمدنيين في محافظتي حماة وإدلب.

تسبب القصف الروسي، بمقتل العشرات بينهم نساء وأطفال، في قريتي الدير الشرقي ومعرشورين ومدينتي معرة النعمان وكفرنبل.