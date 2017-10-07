جريمة
السبت 7 أكتوبر 2017 09:26

الشرطة تعترف بإخفاقها في معرفة دوافع حادث لاس فيغاس

عناصر من مكتب التحقيقات الفدرالي يتواجدون بعد إطلاق نار في حفل موسيقى بلاس فيغاس
عناصر من مكتب التحقيقات الفدرالي قرب مكان حادث لاس فيغاس
رويترز
اعترفت السلطات الأمريكية وبعد خمسة أيام على أكبر مجزرة جماعية ناتجة عن إطلاق نار في التاريخ الأمريكي الحديث، بعدم نجاحها في الكشف عن "دوافع واضحة" لمرتكب المجزرة.

وقال كيفن ماكماهيل نائب قائد شرطة لاس فيغاس للصحافيين الجمعة "ما زلنا حتى الآن لا نملك دافعاً واضحاً أو سببا لماذا حصل هذا"؟.

وأضاف "في هذا الحين، أقول لكم إنه لا توجد لدينا معلومات موثوقة لإعلامكم بها كدافع لما حصل".

ولا تزال السلطات الأمريكية تحاول كشف دوافع ستيفن بادوك (64 عاما) الذي أطلق النار الأحد على حشد يحضر حفلا موسيقيا في لاس فيغاس، موقعا 58 قتيلا و489 جريحا، مع إنه لا يمتلك سجلاً اجرامياً.  

وتتعامل السلطات بحذر مع تبنّي تنظيم الدولة للهجوم، لكنّ ماكماهيل قال إنّ السُلطات لم تكتشف أيّ "علاقة معروفة" بين بادوك و"تنظيم الدولة".

وتابع "في الماضي، كانت دوافع الهجمات الإرهابية أو الجرائم الجماعية تتّضح بالكامل من خلال مذكرة يتم تركها أو منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أو مكالمة هاتفية يكتشفها المحققون الذين يبحثون في بيانات الاتصالات والكومبيوتر.. اليوم، في تحقيقنا هذا، لا يوجد لدينا أي شيء من هذا القبيل تم اكتشافه".

المصدر
الجزيرة مباشر
فرانس برس
كلمات مفتاحية
لاس فيغاس
حادث
إطلاق نار
مرتكب حادث
دوافع
الشرطة

اقرأ أيضا

Thumbnail
إسبانيا تتأهل للمونديال على حساب ألبانيا وإيطاليا تتعادل مع مقدونيا
Thumbnail
شاهد: الشرطة البرازيلية تكتشف نفقا لسرقة 317 مليون دولار من بنك

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم