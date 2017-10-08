بريطانيا
الأحد 8 أكتوبر 2017 16:17

الشرطة تطلق سراح سائق صدم 11 شخصا في لندن

قالت الشرطة البريطانية (الأحد) إنها أطلقت سراح رجل اعتقلته السبت بعدما صدم بسيارته مجموعة من المارة بالعاصمة لندن في حادث أصيب فيه 11 شخصا مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية.

كانت السلطات ألقت القبض على الرجل وعمره 47 عاما (السبت) في مسرح الحادث قرب متحف التاريخ الطبيعي للاشتباه في قيادته بطريقة متهورة.

وقالت الشرطة إن الرجل خضع للعلاج في مستشفى قبل أن ينقل إلى نقطة شرطة في شمال لندن.

وأضافت "أطلق سراحه هذا الصباح انتظارا للتحقيقات".

كانت المركبة صعدت على الرصيف وصدمت مجموعة من المارة في واحدة من أكثر المناطق السياحية ازدحاما بلندن عصر السبت لكن الشرطة استبعدت احتمال أن يكون عملا إرهابيا.

المصدر
رويترز
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