الثلاثاء 21 مايو 2019 20:38
الشرطة الهولندية تعتقل سوريا يشتبه بأنه قيادي في جبهة النصرة
قال الادعاء العام في هولندا إن الشرطة ألقت القبض على سوري يبلغ من العمر 47 عاما ويشتبه بأنه قيادي بجبهة النصرة، وهي الجناح السابق لتنظيم القاعدة في سوريا.
القبض على سوري يبلغ من العمر 47 عاما ويشتبه بأنه قيادي بجبهة النصرة
- الرجل، الذي يكنى أبو خضر، متهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم "إرهابية" في سوريا، حيث قيل إنه قاد جماعة مسلحة هناك.
- الشرطة فتشت منزل المشتبه به وصادرت وثائق وجهاز كمبيوتر وهاتفا نقالا.
- ممثلو ادعاء هولنديون معنيون بجرائم الحرب قالوا إن المشتبه به يعيش في هولندا منذ عام 2014، وحصل على تصريح لجوء مؤقت.
- التحقيق الجنائي ضد المشتبه به، والذي يكنى بأبي خضر، بدأ بناء على أقوال شهود قدمتها الشرطة الألمانية.
- في عمل منسق مع الشرطة الألمانية، قال ممثلو ادعاء إنه تم تفتيش ستة مساكن في ألمانيا تعود لأشخاص آخرين يشتبه بأنهم أعضاء في الفصيل المسلح الذي كان يشتبه في أن أبو خضر يقوده في سوريا.
- أبو خضر سيمثل أمام قاض في لاهاي يوم الجمعة.
- بموجب القانون الهولندي، يمكن نظر قضايا الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة على أرض أجنبية بموجب ولاية قضائية عالمية إذا كان المشتبه به يقيم في هولندا.
- بحسب تقارير الإعلام الهولندي نقلا عن أرقام رسمية، توجه 315 شخصا على الأقل من هولندا إلى سوريا منذ عام 2011 للقتال هناك. وقتل نحو 85 منهم وعاد 55 آخرون.
- جبهة النصرة كانت جزءا من تنظيم القاعدة حتى عام 2016 واندمجت فيما بعد داخل هيئة تحرير الشام.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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