مصر
الخميس 16 يوليو 2020 10:56

الشرطة المصرية تقتل مسلحا حاول اقتحام مدينة الإنتاج الإعلامي (فيديو)

تحريات النيابة بينت أن الشاب مختل نفسيًا
مواقع التواصل
تداول ناشطون مصريون على وسائل التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصورا لرجل عاري الصدر وقد دهن جسده باللون الأخضر، وممسكًا بسلاح أبيض، خلال اشتباكات مع قوات الشرطة أفضت لمقتله.

وحاول المسلح المجهول الذي عرف إعلاميًا بـ"الرجل الأخضر"، اقتحام مدينة الإنتاج الإعلامي في مدينة السادس من أكتوبر التابعة لمحافظة الجيزة، أمس الأربعاء.

وبحسب مواقع إخبارية مصرية، فإن شابا عاري الجسم من أعلى، ومطلي جسمه بلون أخضر ويصيح بكلمات غير مترابطة وغير مفهومة، ومعه قطعتان من السلاح الأبيض "سنجة وسكين"، حاول دخول مدينة الإنتاج الإعلامي، وعند قيام رجال الأمن بمنعه وإلقاء القبض عليه، قام بإصابة ضابط وأمين شرطة بضربات عشوائية، مرددًا عبارة "االله أكبر".

ونقلت عن مصدر أمني، أن ذلك دفع قوات الشر طة لإطلاق النار عليه فأصيب في منطقة البطن، ولقى مصرعه أثناء نقله للمستشفى، في الوقت الذي لا تتوافر فيه تفاصيل إضافية عن هوية المنفذ أو خلفيات محاولة الاقتحام.

وقال شهود عيان إن الشاب تسلل لمبنى مديرة الإنتاج الإعلامي صباح الأربعاء، من خلال تسلق السور الخاص بالمبنى من الجهة الخلفية، ثم خلع ملابسه، ودهن جسده بسائل أخضر اللون، وصعد إلى سطح أحد المباني، قبل وقوع الاشتباك.

وكشفت التحريات الأولية لرجال المباحث، أن الشاب يقيم بمحافظة البحيرة، وتشير طريقة حديثه قبل مصرعه، إلى أنه يعاني من مرض نفسي، وبدأت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر التحقيق وأمرت بتشريح الجثمان والتحفظ على السلاح الأبيض.

وقال مصدر داخل مدينة الإنتاج الإعلامي إن الشاب لم يتم الإمساك به داخل المدينة، ولكنه كان يحاول القفز من أعلى السور من الخارج.

وتداول ناشطون ووسائل إعلام مصرية، مقاطع فيديو من الاشتباك الذي جرى بين "الرجل الأخضر" وقوات الأمن.

وأبدى مغردون استياءهم من طريقة تعامل الشرطة مع الشاب المهتز عقليًا، وقالوا إنه كان من الممكن إلقاء القبض عليه أو إصابته في قدمه بدلًا من قتله.

المصدر
الجزيرة مباشر
وسائل إعلام مصرية
مواقع التواصل

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