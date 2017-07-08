مصر
السبت 8 يوليو 2017 16:30

الشرطة المصرية تقتل شخصين بدعوى انتمائهما لجماعة "حسم"

صورة أرشيفية
غيتي
قالت وسائل إعلام مصرية محلية (السبت) إن عضوين في جماعة مسلحة قتلا في اشتباك مع الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر القريبة من القاهرة.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية نقلا عن مصدر أمني إن معلومات أفادت باختباء اثنين من العناصر "الإرهابية الخطرة" داخل إحدى الوحدات السكنية بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة،

وأضافت: "لدى اقتراب القوات من المنطقة المشار إليها بادر المتهمان بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات في محاولة للهروب مما اضطر القوات إلى مبادلتهما إطلاق النيران".

وقال المصدر إن الشرطة عثرت بحوزتهما على أسلحة نارية وذخائر.

وذكر موقع "بوابة الأهرام" الحكومي على الإنترنت ومواقع إخبارية أخرى مؤيدة للحكومة أن القتيلين ينتميان لجماعة تُسمى حركة سواعد مصر "حسم" التي أعلنت مسؤوليتها عن مقتل ضابط بقطاع الأمن الوطني الجمعة أمام منزله بمحافظة القليوبية المجاورة للقاهرة.

وتزايدت في الآونة الأخيرة هجمات مسلحين في القاهرة ومدن أخرى بوادي ودلتا النيل بينما ينشط آخرون منذ سنوات في محافظة شمال سيناء.

وقالت مصادر أمنية إن مسلحين أطلقوا النار على مجند في مدينة العريش عاصمة شمال سيناء السبت وأردوه قتيلا.

وكان مسلحو شمال سيناء الذين بايعوا تنظيم الدولة الإسلامية في 2014 قد شنوا هجومين بسيارتين ملغومتين على مواقع للجيش المصري جنوبي مدينة رفح الحدودية مع غزة أعقبهما تبادل كثيف لإطلاق النار الجمعة.

وقالت مصادر أمنية إن 23 من قوات الجيش بينهم خمسة ضباط قتلوا وأصيب 26.

وقال الجيش إنه قتل أكثر من 40 من "المتشددين" في هجوم مضاد ، لكن تنظيم الدولة قال إن سبعة فقط من مسلحيه قتلوا.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
كلمات مفتاحية
مقتل
جماعة مسلحة
شمال سيناء
القاهرة
تنظيم الدولة
حسم
الجيش المصري

اقرأ أيضا

Thumbnail
رايتس ووتش تطالب مصر بعدم ترحيل مواطني الإيغور إلى الصين
Thumbnail
شاهد: وفاة مهرج إثر سقوطه خلال مهرجان موسيقي في مدريد

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  2. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  3. شاهد: هل توافق أنها أصعب التمريرات في تاريخ كرة القدم؟
  4. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم
  5. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب