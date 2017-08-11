بريطانيا
الجمعة 11 أغسطس 2017 09:33

الشرطة المسلحة تهرع لموقع حادث تصادم في بريطانيا

مركبات تابعة للشرطة البريطانية في موقع حادث التصادم
رويترز
هرعت الشرطة البريطانية المسلحة إلى فندق في مدينة مانشستر بشمال انجلترا الخميس بعد مقتل صبي في حادث تصادم داخل مرآب سيارات.

وقالت الشرطة إن الصبي لفظ أنفاسه في التو عقب الحادث الذي وقع قرب فندق "إيبيس بدجيت " في منطقة سالفورد كويز.

 وأوضحت أن ضباطا من وحدة حوادث التصادم الخطيرة في مانشستر الكبرى ومن خدمات الطوارئ الأخرى موجودون في الموقع.

وذكرت أن الشرطة المسلحة حاضرة لأنها كانت بالمنطقة وقت وقوع الحادث.

وقال مصور رويترز في الموقع إن فريقا من الأدلة الجنائية يفحص سيارة بمرآب السيارات خلف الفندق.

وقال أحد مديري الفندق إنه ليس هناك تهديد أمني وإن الأمر كله عبارة عن حادث تصادم عند الفندق.

وكانت صحيفة ( صن ) قد ذكرت في وقت سابق إن أفرادا من الشرطة المسلحة هرعوا للفندق في نحو 15 سيارة.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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