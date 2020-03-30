فيروس كورونا
الاثنين 30 مارس 2020 23:17

الشرطة الكويتية تُطارد مواطنًا كسر حظر التجوال بسبب كورونا (فيديو)

الشوارع خالية في مدينة الكويت خلال حظر التجوال الذي تفرضه الحكومة كإجراء لمنع انتشار فيروس كورنا
غيتي
تداولت وسائل إعلام كويتية "مقطع فيديو" يظهر مطاردة عناصر من الشرطة لمواطن كسر حظر التجوال وهرب من رجال الأمن بالقرب من فندق الكوت.

وقالت وزارة الداخلية في تغريدة عبر حسابها على تويتر إن عناصر الشرطة رصدت المواطن المخالف بالقرب من فندق شاطئ الكوت وهو أحد المحاجر الصحية وجرى ملاحقته بالدوريات الأمنية وضبطه.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، الاثنين، تسجيل 11 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 266 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبد الله السند، في المؤتمر الصحفي اليومي، إن هناك 11 حالة بالرعاية المركزة منها ثلاث حالات حرجة.

وأوضح أن عدد الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية والصحية بلغ 194 حالة.

وكان وزير الصحة الشيخ باسل الصباح أعلن اليوم شفاء خمس حالات جديدة من كورونا ليصل مجموع المتعافين إلى 72 حالة.

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل الاجتماعي
وكالات

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