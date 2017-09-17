بريطانيا
الأحد 17 سبتمبر 2017 11:27

الشرطة: القبض على رجل ثان فيما يتعلق بهجوم لندن

قالت الشرطة البريطانية إنها ألقت القبض على رجل ثان في إطار التحقيقات في تفجير قنبلة بقطار أنفاق لندن يوم الجمعة.

وأضافت شرطة العاصمة في بيان أن الرجل البالغ من العمر 21 عاما اعتقل في ضاحية هونسلو بغرب لندن قبيل منتصف الليل.

وتابعت أنه تم اعتقاله وفق قانون الإرهاب وتم نقله إلى مركز شرطة في جنوب لندن.

وكانت الشرطة البريطانية اعتقلت السبت شابا يبلغ من العمر 18 عاما في مدينة دوفر الساحلية الجنوبية وداهمت منزلا في بلدة صغيرة خارج لندن في إطار ملاحقة من يقفون وراء التفجير في قطار أنفاق لندن الذي أسفر عن إصابة 30 شخصا.

وتقع هونسو على بعد نحو ستة كيلومترات من سانبري حيث داهمت الشرطة وفتشت مبنى يوم السبت فيما يتعلق بالهجوم.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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