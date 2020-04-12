فيروس كورونا
الأحد 12 أبريل 2020 11:12

الشرطة التركية: خليك بالبيت وخبزك علينا

أفراد الشرطة التركية يوزعون الخبز في عدد من الولايات
الأناضول
في إطار مسؤوليتها الاجتماعية، وزع أفراد الشرطة التركية، السبت، الخبز على سكان عدد من الولايات التي أعلن عن حظر التجول فيها لمواجهة كورونا، وعلى رأسها اسطنبول.

وبالابتسامات والتحيات أوصل أفراد الشرطة في بعض الولايات، الخبز إلى أبواب المنازل على الرغم من أن حظر التجوال لا يشمل إغلاق الأفران.

ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الشرطة لحث الأهالي على عدم الخروج من منازلهم للحد من انتشار كورونا وحرصا على سلامتهم.

وإلى جانب الشرطة، توفر مجموعات الوفاء للدعم الاجتماعي في الولايات المختلفة احتياجات المواطنين من الخبز، عبر خدمة التوصيل إلى المنازل وبالمجان أيضاً.

ومجموعات الوفاء للدعم الاجتماعي، تشكلت في كل الولايات التركية، بتعليمات من وزارة الداخلية، لتتولى تلبية احتياجات وطلبات المسنين والمصابين بأمراض مزمنة، وذلك بعد تقييد خروجهم من المنازل ضمن إطار تدابير مكافحة انتشار فيروس كورونا.

توفر مجموعات الوفاء للدعم الاجتماعي احتياجات المواطنين من الخبز إلى جانب الشرطة (الأناضول)

والجمعة، أعلنت وزارة الداخلية حظرا للتجوال في 31 ولاية، بينها العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، يومي السبت والأحد، للحد من انتشار كورونا.

ومساء السبت، أعلنت وزارة الصحة ارتفاع إجمالي وفيات كورونا إلى 1101، بعد تسجيل 95 حالة.

وأفادت الوزارة في بيان نشرته على موقعها، بارتفاع الإصابات إلى 52 ألفا و167، إثر تسجيل 5138 حالة جديدة.

المصدر
الأناضول
كلمات مفتاحية
تركيا
الشرطة
الخبز
حظر تجوال

اقرأ أيضا

Thumbnail
تقرير: خيار وحيد أمام العالم للخروج من أزمة كورونا
Thumbnail
مفتي مصر السابق علي جمعة يروج لخرافات حول سبب تفشي كورونا (فيديو)
Thumbnail
تمديد العمل بحظر التجوال في السعودية بسبب فيروس كورونا
Thumbnail
الفنان المصري عمرو سعد: مقابر عائلتي مفتوحة لضحايا كورونا من الطواقم الطبية (فيديو)
Thumbnail
كورونا.. ارتفاع جديد للإصابات في الصين وأعلى حصيلة وفيات في أمريكا

الأكثر قراءة

  1. تقرير: خيار وحيد أمام العالم للخروج من أزمة كورونا
  2. مفتي مصر السابق علي جمعة يروج لخرافات حول سبب تفشي كورونا (فيديو)
  3. الشرطة التركية: خليك بالبيت وخبزك علينا
  4. تمديد العمل بحظر التجوال في السعودية بسبب فيروس كورونا
  5. الفنان المصري عمرو سعد: مقابر عائلتي مفتوحة لضحايا كورونا من الطواقم الطبية (فيديو)