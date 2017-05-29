الاثنين 29 مايو 2017 12:32
الشرطة البريطانية تعتقل شابا لصلته بهجوم مانشستر
قالت الشرطة البريطانية إنها ألقت القبض على شاب فيما يتصل بالهجوم الانتحاري الذي وقع في مانشستر الأسبوع الماضي.
وهذا هو المشتبه به السادس عشر الذي تعتقله الشرطة البريطانية لصلته بالهجوم.
وقالت شرطة مانشستر الكبرى على تويتر إنها اعتقلت الشاب، 23 عاما، "للاشتباه في ارتكابه جرائم بالمخالفة لقانون الإرهاب".
وجرى اعتقال 16 شخصا حتى الآن فيما يتصل بالهجوم الذي أودى بحياة 22 شخصا. وذكرت الشرطة أنها أفرجت عن اثنين من المعتقلين دون توجيه اتهامات لهما بينما تحتجز 14 رجلا للتحقيق معهم.
المصدر
رويترز