بريطانيا
الاثنين 26 فبراير 2018 11:23

الشرطة البريطانية: أربعة قتلى في انفجار مدينة ليستر

قالت شرطة ليستر إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم في انفجار بعقار في المدينة مساء الأحد فيما لا يزال أربعة آخرون في المستشفى.

وقال مسؤولون إن انفجارا دمر متجرا ومنزلا في ليستر، وسط بريطانيا، مما أسفر عن إصابة ستة أشخاص على الأقل.

وقال شوين أونيل مفوض الشرطة في ليستر "نعتقد أنه قد يكون هناك أشخاص لم يعرف مصيرهم بعد وجهود البحث مستمرة لتحديد موقع أي ضحايا آخرين".

وأظهرت صور ولقطات على مواقع التواصل الاجتماعي ألسنة لهب تتصاعد في سماء الموقع الذي سوي بالأرض.

وأوضحت الشرطة أن المبنى الذي وقع فيه الانفجار يتكون من متجر في المستوى الأرضي وشقة سكنية من طابقين فوقه. وكشفت عن أنها تعتقد بأن أشخاصا آخرين قد يكونون محاصرين، وجهود الإنقاذ تتواصل للوصول إلى أي ضحايا آخرين".

وأضافت أنه بمجرد تأمين الموقع، فإن تحقيقا مشتركا سيبدأ لمعرفة ملابسات الحادث "غير المرتبط في هذه المرحلة بالإرهاب".

وشددت على أن "سبب الانفجار والحريق لم يتحدد بعد".

وجاء في بيان الشرطة أن سبب الانفجار لم يعرف بعد وأن أجهزة الطوارئ تفتش العقار المنهار وتجري تحريات في المنطقة.

المصدر
رويترز
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