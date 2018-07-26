إثيوبيا
الخميس 26 يوليو 2018 16:54

الشرطة الإثيوبية: مدير مشروع سد النهضة قُتل بالرصاص

غيتي
قالت الشرطة الإثيوبية إن مدير مشروع سد النهضة والذي عثر عليه ميتا داخل سيارته اليوم الخميس كان مصابا بأعيرة نارية.

وقال رئيس مفوضية الشرطة الاتحادية زين جمال للصحفيين "تحققنا من أن المهندس سيمغنيو بيكيلي قتل بالرصاص". 

ويشرف المهندس بيكيلي على المشروع الذي يشيد على نهر النيل بتكلفة أربعة مليارات دولار منذ وضع حجر الأساس في أبريل/نيسان عام 2011.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إن بيكيلي هو ثاني مسؤولٍ ذي علاقة بالسد يُــتوفى خلال الأشهر الأخيرة.

الشرطة الإثيوبية تحيط بسيارة مدير مشروع سد النهضة بعد العثور على جثته داخلها
المصدر
وكالات
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إثيوبيا
سد النهضة
مهندس
مقتل

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