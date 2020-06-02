الولايات المتحدة
الثلاثاء 2 يونيو 2020 21:36

الشرطة الأمريكية تعتقل متظاهرا أثناء حديثه معها (فيديو)

تويتر
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا للشرطة الأمريكية وهي تلقي القبض على أحد المتظاهرين خلال حديثه معها.

وكان المتظاهر، وهو من أصحاب البشرة السوداء، يتحدث لقوات الشرطة قائلا "نحن نعيش معا على هذه الأرض، نحن لسنا أعداء... نحن نعيش أياما سيئة ونريد أن نغير ذلك".

لكن الشرطة قامت بالقبض عليه وسط دهشة المتظاهرين وهتافاتهم ومطالبتهم للشرطة بإطلاق سراحه.

المصدر
خدمة سند

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