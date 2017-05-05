حوادث
الجمعة 5 مايو 2017 18:41

الشرطة الألمانية تعثر على كيلو حشيش داخل رغيف خبز

صورة أرشيفية
ألقت الشرطة الألمانية القبض على رجل، بعدما عثرت بحوزته في محطة القطار الرئيسية بمدينة شإرفورت على ما يزيد عن كيلو حشيش مخبأة داخل رغيف من الخبز.

وقال المتحدث باسم الشرطة الاتحادية (الجمعة) إن الشرطة عثرت أيضا مع مرافق المتهم مساء الخميس على كيس صغير به نبات القنب المخدر.

وذكرت الشرطة أن الرجل (35 عاما) الذي خبأ الحشيش داخل رغيف كان معروفا  من قبل لدى السلطات لتورطه في جرائم متعلقة بالمخدرات.  

ولم تدل الشرطة ببيانات حول القيمة السوقية للمخدرات المضبوطة.

المصدر
الجزيرة مباشر
الألمانية
كلمات مفتاحية
مخدر الحشيش
ألمانيا
الشرطة الألمانية (81421
رغيف

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