الأربعاء 10 أبريل 2019 12:48
الشرطة الألمانية تداهم منظمات إسلامية بتهمة دعم حماس
قالت وزارة الداخلية الألمانية إن الشرطة داهمت، الأربعاء، مكاتب تابعة لمنظمات إسلامية يشتبه في تمويلها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).
التفاصيل:
- الوزارة قالت إن المداهمات استهدفت بشكل أساسي منظمتي (المقاومة العالمية-غوث) و(أنصار الدولية).
- الداخلية الألمانية: نعتقد أن المنظمتين جمعتا أموالا لصالح حماس خلف ستار تقديم مساعدات إنسانية.
- تقول المنظمتان على موقعيهما الإلكترونيين إنهما تجمعان تبرعات لصالح مواطنين في غزة والصومال وسوريا ودول أخرى.
- وزير الداخلية هورست زيهوفر: كل من يدعم حماس خلف ستار المساعدات الإنسانية يتجاهل القيم الأساسية لدستورنا ويضعف الثقة في التزام الكثير من المنظمات الإغاثية.
حماس مدرجة على قائمة الاتحاد الأوربي للإرهاب:
- في سبتمبر/أيلول 2001 قررت المحكمة الأوربية العليا إدراج حركة حماس على لائحة الاتحاد الأوربي للإرهاب في أعقاب أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001.
- في ديسمبر/كانون الأول 2014 أصدرت محكمة العدل الأوربية حكما برفع اسم الحركة من قائمة الإرهاب بسبب خطأ في الإجراءات القضائية.
- في يناير/كانون الثاني 2015 استأنف الاتحاد الأوربي القرار القضائي برفع اسم حركة حماس من قائمة الإرهاب، ما أدى إلى تعليق تطبيقه.
- في العام 2016 أوصت المدعي العام في محكمة العدل الأوربية السيدة إليانور شاربستون بشطب اسم حركة حماس من قائمة الإرهاب.
- في يوليو/ حزيران 2017 قضت محكمة العدل الأوربية بإبقاء حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ضمن القائمة الأوربية للمنظمات والكيانات الإرهابية.
قطاع غزة
- حماس تدير قطاع غزة المحاصر منذ عام 2007 والذي شنت عليه إسرائيل ثلاث حروب مدمرة منذ 2008.
- تتصدى كتائب عز الدين القسام الذراع العسكرية لحماس وفصائل فلسطينية أخرى لعمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في القطاع.
- يطالب الفلسطينيون في غزة برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع وبحق العودة للاجئين الفلسطينيين الذين طردوا أو غادروا ديارهم.
المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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