الشرطة الألمانية تداهم منظمات إسلامية بتهمة دعم حماس

أرشيف

قالت وزارة الداخلية الألمانية إن الشرطة داهمت، الأربعاء، مكاتب تابعة لمنظمات إسلامية يشتبه في تمويلها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

التفاصيل: الوزارة قالت إن المداهمات استهدفت بشكل أساسي منظمتي (المقاومة العالمية-غوث) و(أنصار الدولية).

الداخلية الألمانية: نعتقد أن المنظمتين جمعتا أموالا لصالح حماس خلف ستار تقديم مساعدات إنسانية.

تقول المنظمتان على موقعيهما الإلكترونيين إنهما تجمعان تبرعات لصالح مواطنين في غزة والصومال وسوريا ودول أخرى.

وزير الداخلية هورست زيهوفر: كل من يدعم حماس خلف ستار المساعدات الإنسانية يتجاهل القيم الأساسية لدستورنا ويضعف الثقة في التزام الكثير من المنظمات الإغاثية. حماس مدرجة على قائمة الاتحاد الأوربي للإرهاب: في سبتمبر/أيلول 2001 قررت المحكمة الأوربية العليا إدراج حركة حماس على لائحة الاتحاد الأوربي للإرهاب في أعقاب أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001.

في ديسمبر/كانون الأول 2014 أصدرت محكمة العدل الأوربية حكما برفع اسم الحركة من قائمة الإرهاب بسبب خطأ في الإجراءات القضائية.

في يناير/كانون الثاني 2015 استأنف الاتحاد الأوربي القرار القضائي برفع اسم حركة حماس من قائمة الإرهاب، ما أدى إلى تعليق تطبيقه.

في العام 2016 أوصت المدعي العام في محكمة العدل الأوربية السيدة إليانور شاربستون بشطب اسم حركة حماس من قائمة الإرهاب.

في يوليو/ حزيران 2017 قضت محكمة العدل الأوربية بإبقاء حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ضمن القائمة الأوربية للمنظمات والكيانات الإرهابية. في مسيرات العودة يطالب الفلسطينيون برفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة وعودة اللاجئين ـ أرشيف قطاع غزة حماس تدير قطاع غزة المحاصر منذ عام 2007 والذي شنت عليه إسرائيل ثلاث حروب مدمرة منذ 2008.

تتصدى كتائب عز الدين القسام الذراع العسكرية لحماس وفصائل فلسطينية أخرى لعمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في القطاع.

يطالب الفلسطينيون في غزة برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع وبحق العودة للاجئين الفلسطينيين الذين طردوا أو غادروا ديارهم.