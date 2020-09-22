ألمانيا
الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 12:03

الشرطة الألمانية تتعامل بعنف مع رجل ضعيف البصر(فيديو)

أظهر مقطع فيديو تداولته وسائل التواصل الاجتماعي، تعرض رجل ضعيف البصر، من ذوي الاحتياجات الخاصة، للعنف من قبل الشرطة الألمانية في مدينة " فُوبِرتال" غرب ألمانيا.

ويجري تداول المقطع على حسابات ألمانية على مواقع التواصل الاجتماعي منذ مطلع الأسبوع الجاري.

ويظهر الفيديو عددا كبيرا من رجال الشرطة يكبلون رجلا ضعيف البصر بعنف شديد وسط مدينة فُوبِرتال.

وإثر توقيفه أطلق الرجل صرخات تعبر عن إحساسه بالألم الشديد.

كما أظهر مقطع الفيديو الشرطة وهي تحاول منع مصور الحادثة من مواصلة توثيقها، كما قامت بتهديده.

المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول

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