فيروس كورونا
الجمعة 20 مارس 2020 13:46

الشؤون الدينية التركية: الإصرار على صلاة الجماعة في ظل الوباء غير جائز

إجراءات تطهير وتعقيم غير مسبوقة تتنهجها تركيا للسيطرة على فيروس كورونا المستجد
إجراءات تطهير وتعقيم تتنهجها تركيا للسيطرة على فيروس كورونا المستجد
رويترز
قالت رئاسة الشؤون الدينية التركية، إن الإصرار على أداء صلاة الجمعة أو الجماعة في ظل انتشار وباء كورونا، غير جائز شرعا.

وأعرب رئيس الشؤون الدينية التركية، علي أرباش، في رسالة بمناسبة يوم الجمعة، عن حزنه لعدم تمكن المساجد من إقامة صلاة الجمعة وذلك في إطار التدابير المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا.
ودعا أرباش المواطنين في الوقت نفسه للامتثال للقرارات المتخذة، مشيرا إلى أن عدم الالتزام بالقرارات يعرض المجتمع بأسره والبشرية للخطر وينتهك حقوق العباد.
وأكّد أن جميع الناس لهم الحق في حماية صحتهم وعليهم مسؤولية عدم تعريض صحة الآخرين للخطر.

رئيس الشؤون الدينية التركية علي أرباش (الأناضول)
إغلاق المساجد

وأعلنت رئاسة الشؤون الدينية التركية، إغلاق أبواب المساجد الجمعة والسبت، خلال ليلة الإسراء والمعراج، وذلك في إجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا.
وأعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجه، مساء الخميس، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، إلى 359 بعد تسجيل 168 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة المنقضية، فيما ارتفعت الوفيات إلى 4 حالات.
وحتى صباح الجمعة، أصاب كورونا أكثر من 246 ألف شخص في 182 بلدا وإقليما بينهم أكثر من 10 آلاف وفاة، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.
وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات، بما فيها صلوات الجمعة والجماعة.

المصدر
الأناضول
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