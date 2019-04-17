السيسي يهاتف البرهان.. ووفد سعودي إماراتي يزور السودان

رئيس المجلس العسكري السوداني عبد الفتاح البرهان استقبل وفدا سعوديا إماراتيا مشتركا وكالة الأنباء السودانية

ذكرت وكالة الأنباء الرسمية السودانية، أن رئيس المجلس العسكري السوداني، عبد الفتاح البرهان استقبل وفدا سعوديا إماراتيا مشتركا رفيع المستوي نقل له رسالة شفهية من قيادتي البلدين.

وقالت الوكالة الرسمية، إن البرهان، أشاد بالعلاقات بين السودان والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات خلال لقائه الوفد المشترك الذي نقل له رسالة شفهية تضمنت استعداد قيادتي البلدين دعم ومساندة السودان وشعبه في هذه المرحلة التاريخية المهمة. الوفد المشترك يلتقي قائد قوات الدعم السريع: الوفد السعودي الإماراتي المشترك بحث مع نائب رئيس المجلس العسكري الفريق أول محمد حمدان دقلو العلاقات بين السودان والسعودية ودولة الإمارات، وجدد الوفد المشترك حرص السعودية والإمارات على أمن السودان واستقراره. اتصال هاتفي من السيسي: من جانبه أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء الثلاثاء، اتصالا هاتفيا بالفريق عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري السوداني، وأكد دعم بلاده الكامل لأمن واستقرار السودان.

السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، قال إن السيسي أعرب عن استعداد مصر لتقديم الدعم للسودان، وأكد حرص مصر على دعم السودان لتجاوز هذه المرحلة.

السيسي استمع إلى تقدير رئيس المجلس العسكري لتطورات الأوضاع في السودان وجهود المجلس الانتقالي في التعامل مع الأوضاع الراهنة. الوضع في السودان.. لقاء بين الملك سلمان وولي عهد أبو ظبي: زخم الحراك الشعبي في السودان أدى لتفاعل الجيش مع الأحداث من ناحية أخرى، قالت (فرانس برس) استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الثلاثاء ولي عهد ابوظبي محمد بن زايد آل نهيان، بعد أن أعرب الحليفان الخليجيان عن دعمهما للمجلس العسكري في السودان.

ونقلت عن وكالة الأنباء السعودية، أن ولي عهد أبو ظبي ناقش "مستجدات الأحداث في المنطقة" مع الملك السعودي بحضور ولي عهد المملكة النافذ الأمير محمد بن سلمان.

بعد أسابيع من الصمت حيال التطورات السياسية السودانية، كان للسعودية والإمارات الأحد ردة فعل مقتضبة على الإطاحة بالبشير، حيث طالبتا بالمحافظة على "الاستقرار" و"الانتقال السلمي" للسلطة.

السعودية والإمارات أعربتا عن تأييدهما لقرارات المجلس العسكري الانتقالي، كما وتعهدت السعودية بحزمة مساعدات للشعب السوداني.

يشارك جنود سودانيون في التحالف الذي تقوده السعودية في حربها في اليمن، والإثنين أعلن مسؤول عسكري سوداني رفيع أن الجنود السودانيين سيبقون في اليمن حتى "يحقق التحالف أهدافه".

تدخلت السعودية والإمارات في حرب اليمن عام 2015 لمحاربة الحوثيين، ومنذ ذلك الوقت قتل المئات من المدنيين جراء العمليات العسكرية التي يقوم بها التحالف في اليمن. المجلس العسكري.. صراع القوى الإقليمية والدولية: في ذات السياق قال تحليل لوكالة (الأناضول) إن هناك حراك محموم صوب المجلس العسكري بالسودان، من قوى دولية وإقليمية، كل يبحث عن قضايا وملفات وتوضيحات وثبيت مواقف، وكذا مصالح. أمر طبيعي.. ولكن: نائب رئيس المجلس العسكري التقي ممثل الاتحاد الأوربي بالخرطوم بحسب محللين فإن ذلك أمر طبيعي، باعتبار أن القيادة الحالية لم يكن في حسبانها، أن تتولى رئاسة البلاد في ظرفها الراهن والمعقد، إلا أن الشارع، عجل بصعود عبد الفتاح برهان ومحمد دقلو حميدتي إلى قمة السلطة.

الحراك في الشارع الذي يطالب المجلس بالمزيد وإلا أخضعه للسقوط الثالث كما يردد المتظاهرون، لم يمنع المجلس من التحرك خارجياً، وانخرط نائب رئيس المجلس، محمد حمدان حميدتي في لقاءات مع سفراء الاتحاد الأوربي والقائم بالأعمال الأمريكي.

في ظل غضبة الشارع الذي يواصل اعتصامه لليوم الحادي عشر، جاء التأييد والدعم من دولتي السعودية والأمارات مبكراً ما أثار تساؤلات حول هذا الدعم، خصوصا حول ما إذا كان على خلفية الصراع الخليجي، ووسط استقطاب حاد لدول المنطقة العربية في إطار محورين.

بعد ساعات من بيان المجلس العسكري الانتقالي، السبت، أعلن فيه أن الفترة الانتقالية ستكون عامين ويسلم السلطة لحكومة مدنية، أعلنت السعودية دعمها خطواته داعية الشعب السوداني لتغليب المصلحة الوطنية.

أشارت وسائل الإعلام السعودية إلى أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وجه بتقديم حزمة من المساعدات الإنسانية إلى السودان تشمل أدوية ومشتقات بترولية.

قال بيان رسمي صادر من وزارة الخارجية الإماراتية "إن أبو ظبي تتابع باهتمام التطورات التي يمر بها السودان وأكدت دعمها وتأييدها للخطوات التي أعلنها المجلس العسكري الانتقالي في السودان والوقوف إلى جانب الشعب السوداني".

أدوار رئيس المجلس البرهان، ونائبه حميدتي في نظام المعزول البشير، تجعل دعم السعودية والإمارات لهما منطقياً باعتبار أنهما عملا معاً في ملف الحرب في اليمن وذلك بحسب مراقبين.

أشرف البرهان على القوات السودانية التي تقاتل في اليمن ضمن الحلف العربي منذ مارس 2015. على هذه القوات بوصفه رئيس أركان القوات البرية، وتكررت زيارته إلى الامارات ضمن مهامه المرتبطة بهذا الملف.

أما حميدتي فهو الأكثر أهمية بالنسبة لهاتين الدولتين كون أنه من يرسل جنوده من قوات الدعم السريع إلى اليمن لتقاتل هناك.

رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان، أجرى اتصالات مع رؤساء دول الأحد وفق ما قال الناطق الرسمي باسم المجلس، زين العابدين الكباشي، مع دول الامارات والسعودية وقطر وإثيوبيا وجنوب السودان. السياسة الخارجية السودانية الجديدة: من ضمن مطالبات تجمع المهنيين سياسة خارجية بعيدة عن المحاور بحسب التحليل، قد يكون دخول محور الإمارات -السعودية، بمثل ما يشكل للبرهان وحميدتي من دعم، قد يشكل أيضا خصما عليهما، فالميل تجاه محور على حساب محور أخر في ظل اوضاع مضطربة قد يكون مغامرة غير مأمونة العواقب.

ذلك ما تداركه تجمع المهنيين والقوى المتحالفة في المعارضة، الذين أكدوا على أن مهمة المجلس الرئاسي للفترة الانتقالية تشكيل حكومة مدنية من الكفاءات، والتي من ضمن مهامها اتخاذ علاقات خارجية تقوم على البعد عن المحاور في العلاقات الخارجية.

التجمع لم يذكر بالاسم محورا محددا، إلا أنه أكد على علاقة خارجية بعيدة عن المحاور سوى كانت إقليمية أو دولية، ما يعنى أن محور (السعودية - الإمارات) لن يكون في أولوية تجمع المهنيين والمعارضة السودانية، استناد على زخم الشارع.

أواخر حكم البشير شهدت تشكل رأي عام رافض لمشاركة السودانيين في القتال باليمن، وكانت الصحف السودانية تتناول ذلك الشأن بالرفض، ما دعا الكثير من الأصوات ترتفع بضرورة سحب القوات السودانية من هناك، واستدعي وزير الدفاع السابق للبرلمان بهذا الخصوص.