فيروس كورونا
السبت 21 مارس 2020 21:11

السيسي ينشر صورة مع والدته لأول مرة (صور)

توفيت والدة السيسي في أغسطس/آب 2015
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نشر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، صورة مع والدته بمناسبة عيد الأم، داعيا لها بالرحمة والمغفرة.

وتوفيت والدة السيسي في أغسطس/آب 2015 إثر تدهور حالتها الصحية.
وهذه هي المرة الأولى التي ينشر فيها الرئيس المصري صورة لوالدته، حيث لم يظهر معها في أية مناسبة قبل أو بعد توليه الرئاسة.
وقال السيسي في تغريدة على صفحته الرسمية: " في عيد الأم، أتوجه بأغلى مشاعر الإنسانية إلى كل من ضحت وأعطت وتفانت، وكانت رمزًا للحكمة والصبر والإيمان والعطاء، من كافحت وكانت سندا وعونا".
وأضاف: " إلى من ندين لها بما غرسته في قلوب أبنائها من خير ومحبة ورحمة وتسامح. إلى أمي.. التي أدعو الله لها بالمغفرة والرحمة، وإلى كل أم من عظيمات مصر، أتوجه إليكن جميعًا بأسمى آيات الاحترام والتقدير والعرفان".

وكان الفنان والمقاول المصري محمد علي قد كشف قبل شهور أن السيسي تكتم إعلان خبر وفاة والدته لتزامنه مع حفل افتتاح قناة السويس الجديدة، وأنه تم تكليفه بعمل "تشريفة" بالمقابر وتنظيم حفل القناة معا.

وأشار علي إلى أن السيسي ترك جثة والدته في ثلاجة المستشفى حتى يأخذ لقطة الاحتفالات، وأن الأفراح استمرت لمدة أسبوعين حتى الإعلان عن الوفاة.
وقال علي آنذاك إنه "تم تحضير مدخل مقبرة والدة السيسي ليقوم بدفنها بعد حفل افتتاح قناة السويس وتكلفت العملية أكثر من مليوني جنيه من دون أن أحصل على ما يقرب من نصف هذا المبلغ".

 

المصدر
الجزيرة مباشر
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كلمات مفتاحية
فيروس كورونا
مصر
السيسي

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