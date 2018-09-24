الاثنين 24 سبتمبر 2018 10:47
السيسي يلتقي نتنياهو الأربعاء في نيويورك
كشف كاتب مقرب من الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأربعاء المقبل، على هامش اجتماعات الأمم المتحدة.
التفاصيل:
- جاء ذلك في مقال للكاتب ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة "أخبار اليوم" المملوكة للدولة، الموجود في نيويورك، بعنوان "ماذا وراء قمة الليلة مع ترمب ولقاء الأربعاء مع نتنياهو"، ونشرته الصحيفة في عدد الإثنين.
- أشار رزق إلى ازدحام جدول أعمال السيسى باللقاءات مع قادة دول يمثلون مختلف قارات العالم، من دون تفاصيل.
- وأضاف رزق أن "أبرز بنود أجندة زيارة الرئيس هذا العام - فى تصوري- هي القمة المرتقبة التي ستجمعه الليلة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ثم اللقاء المهم المقرر أن يتم يوم الأربعاء المقبل بينه وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".
- لم تعلن الرئاسة المصرية عن لقاء سيجمع السيسي ونتنياهو في نيويورك، حتى الآن.
- حال إتمام اللقاء سيكون الثاني العلني بين السيسي ونتنياهو، منذ تولي السيسي حكم مصر في يونيو/حزيران 2014، والأول في الولاية الثانية للسيسي (2022:2018).
- في سبتمبر/أيلول 2017، التقى السيسي مع نتنياهو في نيويورك وذلك على هامش اجتماعات الأمم المتحدة أيضا آنذاك.
لقاءات سرية:
- في فبراير/شباط 2017 كشفت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية أن بنيامين نتنياهو التقى السيسي في مؤتمر قمة سري عقد في العقبة بمشاركة العاهل الأردني الملك عبد الله.
- اعترف رئيس الحكومة الإسرائيلية خلال اجتماع، آنذاك، مع وزراء حزب الليكود بعقد القمة السرية مع وزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري والرئيس المصري وملك الأردن، وقال نتنياهو أمام وزراء حزبه إنه من دعا لعقد القمة في العقبة.
- أيضا كشفت مصادر إسرائيلية أن لقاء سريا آخر جمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وذلك خلال مأدبة إفطار في شهر رمضان يوم 22 مايو/أيار الماضي في العاصمة المصرية القاهرة.
المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول