السيسي يقر تدريس "احترام الآخر".. وناشطون: أنت تقتل وتسجن كل آخر

انتقد مصريون على منصات التواصل الاجتماعي، قرار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بتدريس مادة "احترام الآخر" في المدارس المصرية.

وكان السيسي قرر، الثلاثاء، تدريس المادة خلال حضوره احتفال "قادرون باختلاف" (لذوي القدرات الخاصة)، استجابة لطلب أحد الأطفال المشاركين.

وسخر مدونون من القرار والتصريحات التي تناقض الواقع، في ظل ما تشهده مصر من اعتقالات وقمع وظلم للآخر وسحق للمعارضين، ولارتباط السيسي بمجازر دموية بسبب الرأي الآخر مؤكدين أنه لا يقبل ولا يؤمن بثقافة هذا الآخر.

وتشهد مصر انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، وفق تقارير حقوقية محلية ودولية.

ووصف رئيس حزب الغد المعارض أيمن نور وصف القرار بالمضحك، وقال إن نظام السيسي لا يعرف أي معنى للآخر كي يدعو الناس لاحترامه.

أضحكتني اليوم بشده

دعوه #السيسى لتدريس مادة #إحترام_الآخر



فهي كدعوه ابليس الناس لعبادة الله وعدم معصيتة!!#السيسي ونظامه لا يعرف أصلا أي معني للآخر كي يدعو الناس لإحترامه!!!



عبدالفتاح السيسي يقرر تدريس مادة "احترام الآخر" في مصر https://t.co/tjg3JZwItK عبر @cnnarabic — Ayman Nour (@AymanNour) December 25, 2019

مادة #إحترام_الآخر ...

يدعو لتدريسها من قتل الآخر !!

وسجن الآخر !!

وأحتقر الآخر !!وسرق الآخر !!وقضي علي الآخر!! ولم يخشي الله ولا اليوم الآخر !!#السيسى — محمد جمال هلال (@gamal_helal) December 25, 2019

وكم ذا بمصر من المضحكات ولكنه ضحك كالبكاء ...



رئيس الانقلاب العسكري في مصر عبد الفتاح #السيسي يقدد تدريس مادة "احترام الآخر" في المدارس!

مش لما تحترم نفسك بالأول وترحل وتحترم #مصر التي قزمت دورها وحجمها!

تخيلوا... جنرال دموي يتحدث عن أدب الخلاف! — Izzadeen Ahmad (@IzzadeenAhmad) December 25, 2019

الاخلاق حزمة لا تتجزأ

يعني ما ينفعش ندرِّس "احترام الاخر" ونسيب نفس الشخص يكدب او يكسر اشارة المرور الخ — M. Shauoki Salama (@shawkisalama) December 24, 2019

#إحترام_الآخر

اللى يجى قدامك شيلوا من على وش الارض

اسجنوا اقتلوا اعتقلوا اخفيه قسريا اتهمه بالخيانه والعماله



هذا هو احترام الاخر الذى تعلمناه منكم — مرار_طافح (@mohamed_2_kamal) December 25, 2019

إحترام الآخر ليس مادة في حاجة إلي أن تدرس ولكنه سلوك فطري يجب أن يكرس — mamdouh basheer (@MamdouhBasheer) December 25, 2019

#احترام_الاخر بعد أن تم سجن وقتل ومطاردة كل آخر ... منتهى الاستخفاف — أنا مواطن Ⓜ (@OfficialMe78) December 26, 2019