مصر
الخميس 26 ديسمبر 2019 10:49

السيسي يقر تدريس "احترام الآخر".. وناشطون: أنت تقتل وتسجن كل آخر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
الفرنسية
انتقد مصريون على منصات التواصل الاجتماعي، قرار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بتدريس مادة "احترام الآخر" في المدارس المصرية.

وكان السيسي قرر، الثلاثاء، تدريس المادة خلال حضوره احتفال "قادرون باختلاف" (لذوي القدرات الخاصة)، استجابة لطلب أحد الأطفال المشاركين.

وسخر مدونون من القرار والتصريحات التي تناقض الواقع، في ظل ما تشهده مصر من اعتقالات وقمع وظلم للآخر وسحق للمعارضين، ولارتباط السيسي بمجازر دموية بسبب الرأي الآخر مؤكدين أنه لا يقبل ولا يؤمن بثقافة هذا الآخر.

وتشهد مصر انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، وفق تقارير حقوقية محلية ودولية. 

ووصف رئيس حزب الغد المعارض أيمن نور وصف القرار بالمضحك، وقال إن نظام السيسي لا يعرف أي معنى للآخر كي يدعو الناس لاحترامه.

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل
كلمات مفتاحية
احترام الآخر
السيسي
مصر

اقرأ أيضا

Thumbnail
شاهد: مفتي ليبيا يحذر من غزو طرابلس ويطالب بوزارة للحرب
Thumbnail
طعنتها مميتة.. سمكة "أبو سيف" غاضبة تهاجم سائحا (فيديو)

الأكثر قراءة

  1. شاهد: مفتي ليبيا يحذر من غزو طرابلس ويطالب بوزارة للحرب
  2. طعنتها مميتة.. سمكة "أبو سيف" غاضبة تهاجم سائحا (فيديو)
  3. هل تدفع الإمارات بسفير ليبيا السابق لديها بديلا لحفتر؟
  4. بينهم مرسي والسبسي وبن علي.. وفاة ستة رؤساء دول في 2019
  5. الاتفاق البحري بين تركيا وليبيا يهز شرق المتوسط