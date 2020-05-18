"السيسي يقتلنا بالكورونا".. غضب في مصر بعد تفشي الفيروس بين الفرق الطبية
وتفاعل المغردون عبر وسم "#السيسي_يقتلنا_بالكورونا"، بعدما سادت حالة من الغضب على وسائل التواصل الاجتماعي مع ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس بين الكوادر الطبية المعالجة لمرضى كورونا، ما أدى إلى إغلاق الكثير من المستشفيات ونقصان القوى الطبية المكافحة للوباء والتي تعاني عجزًا عدديًا بالأساس.
#السيسي_يقتلنا_بالكورونا— مصري ضد الانقلاب (@21OLhUrBc5WlCC6) May 16, 2020
مائة مليار ثم 2.7 مليار دولار لمواجهة كورونا والمستشفيات تصرخ لا تجهيزات ولا مستلزمات. يعني مائة وأربعون مليار جنيه راحوا فين؟
عسكر فاشلون ولصوص
واليوم، أكد طبيب جراحة العظام بالقصر العيني محمود دسوقي، إصابة 37 طبيبًا بأحد المستشفيات بفيروس كورونا مطالبًا زملاءه بإجراء تحاليل كورونا "على سبيل الفضول".
واتهم الناشطون، النظام بعدم الاهتمام بصحة المصريين، لاسيما بعد رفض طلب نقابة الأطباء بفرض حظر شامل، وتبنيه لرؤية رجال الأعمال، وفق تعبيرهم.
وأمس، طالت نقيبة التمريض كوثر محمود، الحكومة بعزل مصابي كورونا من الطواقم الطبية بمستشفيات الجيش والشرطة، كما تقدمت بطلب لرئاسة الوزراء لوقف بروتوكول مكافحة العدوى المنصوص عليه من وزارة الصحة للتعامل بين الأطقم الطبية المخالطة لمرضى كورونا.
ونعت نقابة التمريض، مساعد التمريض عبدالله مجدي المنتدب لمستشفى العزل بالعبور والذي توفي نتيجة الإجهاد أثناء ممارسة عمله.
وفي مؤتمر صحفي بمقر نقابة الأطباء في القاهرة أمس، أطلقت عضو مجلس نقابة أطباء مصر سابقًا منى مينا، صرخة تحذير "قبل الطوفان" حول كيفية مقاومة المزيد من تفشي كورونا وكيفية حماية الأطقم الطبية بعد رفض الحكومة إقرار حظر شامل.
وبعبارة "أغلقوا مستشفى البكري قبل الكارثة"، حذر أحد أفراد الفريق الطبي لمستشفى منشية البكري بمصر الجديدة، قبل يومين، من وقوع كارثة بعد إصابة أكثر من 16 من العاملين في المستشفى "أطباء وممرضين"، بفيروس كورونا، ما يجعله بؤرة لانتشار الوباء مطالبًا بسرعة إغلاقه.
والخميس الماضي، فوجئ أطباء المستشفى بقرار تحويله إلى مستشفى عزل لحالات كورونا الآتية من مستشفى حميات العباسية، مشيرين إلى ظهور حالات إيجابية للإصابة بفيروس كورونا، بين العاملين في المستشفى خلال الأسبوع الماضي، وعدم جاهزية المستشفى.
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وفي بيان لأطباء المستشفى، أكدوا وصول تهديد للممتنعين عن العمل بتبليغ أسمائهم للأمن الوطني من قبل رئيس القطاع، معلنين رفضهم التعامل بهذا الأسلوب.
كما أعلن مدير مستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي بمنطقة الدقي في الجيزة، أول أمس، إصابة 20 فردًا من الطاقم الطبي بكورونا مؤكدًا استمرار العمل به دون إغلاق.
ارتفاع إصابات الطاقم الطبي في مستشفى منشية البكري بفيروس كورونا لـ22 حالة— الثوره_تجمعنا (@thawra_tegma3na) May 16, 2020
وذلك من أصل 25 مسحة فقط من الطاقم الطبي، حيث ظهرت 5 إصابات ثم 17 إصابة بين الطاقم الطبي.#السيسي_يقتلنا_بالكورونا pic.twitter.com/1Zhd86uHzj
والأسبوع الماضي، شهد أحد مستشفيات العزل لمرضى كورونا شمالي مصر، واقعة مأساوية بعدما فقد طبيب بصره إثر إجهاد العمل المتواصل على مدار 8 أيام في علاج مصابي الفيروس.
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وشهدت الأيام القليلة الماضية، قفزة كبيرة في أعداد الإصابات بكورونا، بين الأطقم الطبية العاملة بالمستشفيات، الأمر الذي يزيد الأزمة بين نقابة الأطباء ووزارة الصحة، حيث طالبت النقابة مرارًا من وزارة الصحة بضرورة توفير الحماية للفرق الطبية التي تتصدر الصفوف الأولى في مواجهة الوباء.
ووفق وزارة الصحة المصرية، فإن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى، الأحد، هو 12229 حالة من ضمنهم 3172 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و630 حالة وفاة.
#السيسي_يقتلنا_بالكورونا#رامز_مجنون_رسمي— Sadek (@Sadeq_Omar0) May 16, 2020
كل الدعم للقطاع الطبي المتواجد في الصفوف الأولى لمواجهة الوباء
#السيسي_يقتلنا_بالكورونا— مصري ضد الانقلاب (@21OLhUrBc5WlCC6) May 16, 2020
اكتب عندك 50 مليار كحول اثيلي لرش الشوارع.
30مليار جراكن لزوم الكحول
19 مليار بنزين سيارات لنقل الكحول
1 مليار انتقالات عمال لرش الكحول
500 جنيه كمامات للمستشفيات pic.twitter.com/sSu2t9USfb
#السيسي_يقتلنا_بالكورونا— المصري (@NVi6S63OqkSyzax) May 16, 2020
الاصابات كثيره بين الأطقم الطبيه
#السيسي_يقتلنا_بالكورونا— نور الصباح (@norlasa) May 16, 2020
نظام الخسيس الخاين يتلاعب بارقام المصابين والوفيات بكورونا حتي تتمكن الحكومة الفاشلة من تطبيق خطة التعايش مع كورونا بفتح الاسواق والانشطة بعد عيد الفطر
#السيسي_يقتلنا_بالكورونا— Mekky Bro (@MekkyBro69) May 16, 2020
في البداية أنكروا وجود كورونا ولما اتفضحوا طلعوا حالتين أو تلاته وقالوا لأجانب قادمين من الخارج
كله كذب في كذب
اللي أعلن عن علاج فيروس c بالكفته طبيعي يطلع يقول كده
#السيسي_يقتلنا_بالكورونا— مصري ضد الانقلاب (@21OLhUrBc5WlCC6) May 16, 2020
يلقون اللوم على الشعب وكأنه من فتح المطارات للوباء من كل دول العالم وكأنه من سخر من الوباء وقال نزلة برد عادية أو قال مصر محمية بالسيسي أو قد يكون من اخترع العلاج بالشاي أو البوريوم والشلولو وعصير البرسيم. إن لم تستحي فقل الشعب
#السيسي_يقتلنا_بالكورونا— نور الصباح (@norlasa) May 16, 2020
اعلن نادي قضاة مصر عن اصابة٦من القضاه واعضاء النيابة العامة بفيروس كورونا بسبب تواطؤ النيابة والمحاكم مع عصابة العسكر لاستمرارتواجد الالاف من المعتقلين في السجون برغم التحذيرات من تفشي الوباء
#السيسي_يقتلنا_بالكورونا— حمو الاهلاوي (@TmvUhuu0WOzLwIk) May 16, 2020
فاشل في إدارة أي ازمة
#السيسي_يقتلنا_بالكورونا— الرئيس الشهيد مرسي (@mezo1671) May 16, 2020
لا يشغلة موت الشعب او مرضة لا يهمة غير نفسة واعوانة وشعبة العبيد الازلة لة
السيسى جوع مصر #السيسي_يقتلنا_بالكورونا— aosman (@osman_algn) May 16, 2020
#السيسي_يقتلنا_بالكورونا— المصري (@NVi6S63OqkSyzax) May 16, 2020
تزايد الاعداد والكثير من الاطباء يترك العمل خوفا على حياته