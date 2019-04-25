السيسي يفرض حالة الطوارئ بمصر لمدة 3 أشهر.. ومغردون يسخرون

التفاصيل:

التعديلات الدستورية:

بالإضافة إلى تمديد الفترة الرئاسية، تنص التعديلات على إعادة مجلس الشيوخ (الشورى سابقا) الذي كان قد تم إلغاؤه بموجب دستور 2012، كما سيصبح للرئيس الحق في اختيار رؤساء الهيئات القضائية ورئيس المحكمة الدستورية والنائب العام.

مغردون يسخرون:

امر متوقع و طبيعى للشيزوفرينيا إللي عند بلحه اول شئ حيعمله هو حملات قمع لمطارده كل من سولت له نفسه لرفض التعديلات الى جانب الفئة الجديده اللتى ظهرت من المعارضين يتم تصفيتهم و متابعة الحملات المعارضه و احباطها، ده بارانويا كل من قال لا او عارض خطر عليه و على عصابته لانه #باطل