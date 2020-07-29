مصر
الأربعاء 29 يوليو 2020 18:56

السيسي يعين مستشارين عسكريين لمحافظات مصر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
غيتي
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، قرارا بتعيين مستشار عسكري لكل محافظة، في سابقة تعد الأولى من نوعها في البلاد.

ووفق الجريدة الرسمية في مصر، جاءت الخطوة بموجب تعديل في بعض أحكام "قانون منظمات الدفاع الشعبي".

ويتضمن التعديل استحداث مادة تنص على أن يكون لكل محافظة (عددها 27) مستشار عسكري وعدد كافِ من المساعدين يصدر قرار تعيينهم وزير الدفاع المصري.

وحدد القانون مهام المستشارين العسكريين، بـ"تمثيل وزارة الدفاع بالمحافظات، والمتابعة الميدانية للخدمات والمشروعات، والتواصل المجتمعي مع المواطنين بشأن المشكلات، والتنسيق مع الجهات المعنية في الأمور الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، والتنسيق مع الجهات التعليمية لتنفيذ منهج التربية العسكرية".

كما منح القانون صلاحيات أخرى للمستشارين العسكريين، أبرزها المشاركة في اجتماعات المجلس التنفيذي للمحافظات، وعقد اجتماعات مع القيادات التنفيذية إذا لزم الأمر، ورفع تقارير إلى وزارة الدفاع أو أي جهات معنية في الأمور التي يختص بها.
كما نص القانون على أن تشتمل التربية العسكرية للطلبة والطالبات على التدريب والثقافة العسكرية والخدمة الطبية ومواجهة الأزمات والتحديات والتعريف بالمشروعات القومية ودور القوات المسلحة في صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة طبقًا للمناهج التي تحددها وزارة الدفاع.


ويأتي القرار بالتزامن مع انتقادات محلية واسعة بشأن ما اعتبره معارضون "عسكرة مصر"؛ إذ يتوسع الجيش المصري خلال السنوات الماضية في السيطرة على مفاصل الدولة ونشاطها الاقتصادي.

وفي أواخر عام 2016، قال السيسي، في تصريح استثنائي آنذاك، إن النشاط الاقتصادي للجيش يعادل نحو 2 بالمئة من حجم اقتصاد بلاده، نافيا ما يتردد عن سيطرته على 50% كما تشير تقارير محلية.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات

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