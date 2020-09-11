التطبيع البحريني الإسرائيلي
الجمعة 11 سبتمبر 2020 21:19

السيسي يعلق على اتفاق التطبيع بين البحرين وإسرائيل.. ماذا قال؟

السيسي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقاء سابق بينهما في نيويورك
رويترز
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الجمعة، إنه يثمن "خطوة البحرين وإسرائيل الهامة" لإقامة علاقات دبلوماسية بينهما.

وقال السيسي على تويتر إن الاتفاق، الذي أعلن اليوم، سيساعد في "إرساء الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط وبما يحقق التسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية".

وأعلنت البحرين، الجمعة، التوصل إلى اتفاق على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل، برعاية أمريكية، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية للمملكة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، والعاهل البحريني حمد بن عيسى، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وذكرت الوكالة أن ترمب أجرى مكالمة هاتفية مع ابن عيسى بحضور نتنياهو، واتفقوا خلالها على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين إسرائيل ومملكة البحرين.

وأعلن ترمب، توصل إسرائيل والبحرين إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما، واصفا إياه بـ"التاريخي"، وذلك بعد أسابيع من اتفاق مماثل أبرمته الإمارات مع إسرائيل.

وقال ترمب، في تغريدة عبر تويتر، إن هذا "إنجاز تاريخي جديد.. دولة عربية ثانية تبرم سلاما مع إسرائيل في 30 يوما".

جاء ذلك في بيان مشترك بين الولايات المتحدة والبحرين وإسرائيل، نشره ترامب عبر توتير، إنه "تم الاتفاق على علاقات دبلوماسية كاملة بين البحرين وإسرائيل".

وفي 13 أغسطس/ آب الماضي، توصلت الإمارات وإسرائيل، إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما، قوبل بتنديد فلسطيني واسع، حيث اعتبرته الفصائل والقيادة الفلسطينية، "خيانة" من أبوظبي و"طعنة" في ظهر الشعب الفلسطيني.

وبعد إعلان ترمب، تكون البحرين الدولة العربية الرابعة التي توقع اتفاقية تطبيع مع إسرائيل، بعد مصر (1979) والأردن والإمارات.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات

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