اتفاقية "تيران وصنافير"
السبت 24 يونيو 2017 19:50

السيسي يصدق على اتفاقية تيران وصنافير مع السعودية

قالت الحكومة المصرية في بيان إن الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

ووافق مجلس النواب المصري (البرلمان) الأسبوع الماضي على الاتفاقية في ظل تصاعد غضب شعبي لم تشهده مصر منذ سنوات.

وتنقل الاتفاقية السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر من مصر إلى السعودية.

ووقعت مصر والسعودية في أبريل/نيسان 2016 اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بينهما. وفجرت الاتفاقية معركة قضائية بين الحكومة ومعارضيها وصدرت عدة أحكام وقرارات قضائية متضاربة.

كما اعتقلت قوات الأمن المصرية العشرات ممن عارضوا الاتفاقية.

المصدر
رويترز
الجزيرة مباشر
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تيران وصنافير
مصر
السعودية
عبد الفتاح السيسي

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