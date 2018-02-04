مصر
الأحد 4 فبراير 2018 00:57

السيسي يزور الإمارات بعد سلطنة عمان

السيسي وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد - أرشيفية
أعلنت الرئاسة المصرية، السبت، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعتزم زيارة الإمارات، في ختام زيارته الأولى لسلطنة عمان، التي تبدأ الأحد.

ولم تكن زيارة السيسي للإمارات مدرجة من قبل في الإعلان الرسمي عن زيارة مسقط، الجمعة.

وقال بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، في تصريحات متلفزة لإحدى الفضائيات الخاصة، اليوم، إن السيسي سيزور أبو ظبي في ختام زيارة مسقط.

ولفت إلى أن السيسي سليتقي الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي.

وأوضح راضي أن "زيارة الإمارات (تأتي) لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية".

كما تأتي من أجل "التشاور بشأن آخر مستجدات الأوضاع على صعيد القضايا بمنطقة الخليج والشرق الأوسط".

وفي تصريحات صحفية اليوم، أفاد محمد غنيم، سفير مصر لدى سلطنة عمان، بأن زيارة السيسي لمسقط تستمر 3 أيام.

ومن المقرر أن يلتقي خلالها السلطان قابوس بن سعيد، وكبار المسؤولين في السلطنة.

وأشار غنيم إلى أن آخر زيارة لرئيس مصري إلى مسقط، كانت في 2009.

ولم يحدد المتحدث المدة التي سيقضيها الرئيس المصري في الإمارات.

وزيارة السيسي لمسقط كانت مقررة في 26 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لكنها تأجلت بسبب هجوم على مسجد بمحافظة شمال سيناء؛ ما أسفر عن مقتل العشرات.

المصدر
الأناضول
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محمد بن زايد

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