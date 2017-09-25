السيسي يتجه إلى الإمارات في أول زيارة منذ بدء حصار قطر
وتعد هذه الزيارة هي الأولى للسيسي منذ إعلان مصر المشاركة في حصار قطر في 5 يونيو /حزيران الماضي مع السعودية والإمارات والبحرين، وهي أيضا الزيارة الخامسة للسيسي منذ توليه السلطة في صيف 2014.
وقال بيان للرئاسة المصرية (الأحد) إن السيسي سيتناول خلال الزيارة مع قيادات دولة الإمارات "العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين، فضلاً عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك"
وأضاف البيان أن السيسي سيبحث أيضا "كيفية مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة في المرحلة الراهنة والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي والتصدي لمحاولات التدخل في الشئون الداخلية للدول العربية وزعزعة استقرارها".
وأعلنت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر في 5 يونيو/حزيران الماضي، قطع العلاقات وإغلاق المجال الجوي والمنافذ البرية مع قطر بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما تنفيه الدوحة.
وتقول قطر إنها تواجه حملة "افتراءات" و"أكاذيب" تهدف إلى فرض "الوصاية" على قرارها الوطني وانتهاك سيادتها من خلال مطالب غير واقعية وغير قابلة للتنفيذ.