السبت 14 سبتمبر 2019 09:58
السيسي يبني قصرا مساحته 10 أضعاف البيت الأبيض (فيديو)
حصلت "الجزيرة مباشر" على صور حصرية بالأقمار الاصطناعية لقصر يبنيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة مساحته تعادل 10 أضعاف مساحة البيت الأبيض.
ما القصة؟
- أظهرت صور الأقمار الاصطناعية أن مساحة مبنى القصر الرئاسي الجديد تقدر بـ 50 ألف متر مربع تقريبا، أي ما يعادل عشرة أضعاف مساحة البيت الأبيض في واشنطن الذي تصل مساحته 5 آلاف متر فقط.
- مساحة الموقع العام لقصر السيسي الرئاسي والمحاطة بسور خارجي فتصل إلى مليونين و٣٧٠ ألف متر مربع، يُضاف إليها 180 ألف متر مساحة خارجية خصصت كحرم طريق للمدخل الرئيس الشرفي للقصر.
- بذلك يصل إجمالي المساحة المخصصة للقصر الجمهوري الجديد مليونين و٥٥٠ ألف متر مربع، أي ما يعادل ٦٠٧ فدادين زراعية تقريبا.
تكلفة البناء:
- تكلفة بناء القصر فيمكن احتسابها طبقا لخبراء عقاريين استنادا إلى أقل تكلفة بناء للقصور والفيلات الراقية في العاصمة الإدارية الجديدة، وتبلغ 25 ألف جنيه للمتر المربع، ما يعني أن تكلفة الطابق الواحد في القصر الجديد تقدر بنحو مليار و250 مليون جنيه على الأقل. ( الدولار= 16.42 جنيه مصري)
- يقدر خبراء تكلفة بناء طابق واحد في القصر الرئاسي الجديد بما يعادل تكلفة بناء 16 مستشفى في ريف مصر تعادل كل منها 75 مليون جنيه مصري، كما يعادل تكلفة إنشائه 125 مدرسة ابتدائية تكلفة كل منها 10 ملايين جنيه فقط.
المصدر
الجزيرة مباشر
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