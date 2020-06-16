مصر
الثلاثاء 16 يونيو 2020 10:54

السيسي وحادث المرور.. "مصادفة" تشعل منصات التواصل في مصر (فيديو)

السيسي يمر مصادفة بحادث أثناء جولة من جولاته التفقدية
السيسي يمر "مصادفة" بحادث أثناء جولة من جولاته التفقدية
مواقع التواصل
أثار مقطع فيديو للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تناقلته وسائل إعلام محلية وتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، جدلا واسعا، إذ "تصادف" مروره بأحد الشوارع وقوع حادث مروري لشابين.

ويظهر بالفيديو السيسي وهو يطمئن عل الشابين اللذين كانا على دراجة نارية ثم اصطدما بسيارة، وسألهما السيسي لماذا لا يرتديان الخوذات؟

وظهر الشابان مع السيسي وهما بصحة جيدة، حتى إن ملابسهما لم تتأثر من الحادث مطلقا، ويظهر عليهما الاستغراب من هذه "المصادفة العجيبة".

الغريب في الأمر أن كاميرات موقع "اليوم السابع" الموالي للسلطة المصرية، كانت موجودة بالمصادفة أيضا! بحسب تعليقات الناشطين.

كثير من مستخدمي مواقع التواصل سخروا من الواقعة وأعربوا عن استغرابهم لوجود كاميرات وسائل الإعلام لتسجيل هذه "المصادفة"، وذلك رغم أن السيسي كان من المفترض أنه يقوم بجولة "تفقدية سرية" لبعض المشروعات كما ذكرت وسائل إعلام مصرية.

ومن المعروف أن مرور الرئيس المصري بشارع من شوارع القاهرة يستوجب إجراءات أمنية مشددة منها غلق شوارع ومحلات وإزالة السيارات الواقفة، مما يستحيل أن يقع حادث في أي شارع يمر به الرئيس كما يقول أحد المشككين بمغامرة الرئيس الجديدة. 

وسجل موقع اليوم السابع مقطع فيديو آخر مع الشاب الذي وقع له الحادث وأكد أن الأمر كان مصادفة بالفعل، وأنه فوجيء بموكب الرئيس السيسي بعد اصطدام دراجته البخارية بسيارة.

لكن هذه ليست هذ المرة الأولى التي يصادف فيها السيسي موقفا بالشارع أثناء جولاته، ويتوقف للتعامل معه، وتكون الكاميرات جاهزة لالتقاط المشهد.

 فمنذ شهرين ظهر تسجيل مصور للرئيس السيسي، وهو يوبخ ضابط جيش بأحد مواقع الإنشاءات، ويسأل عن المسؤول المدني لتوبيخه، وذلك بسبب عدم ارتداء عمال كمامات للوقاية من فيروس كورونا.

ويظهر السيسي في الفيديو، آمرًا بتوزيع كمامات على العمال، ويقول "الناس دي هتاكل منين لو قعدت، بلغ المقاول إني لو جيت ولقيت المنظر ده تاني هيبقالي تصرف تاني".

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المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل
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مصر
عبد الفتاح السيسي
حادث
مصادفة

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