الأحد 15 ديسمبر 2019 22:02
السيسي: نستطيع التدخل عسكريا في ليبيا لكننا رفضنا ذلك(فيديو)
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن مصر قادرة على التدخل عسكريا في ليبيا، لكنه رفض ذلك على الرغم من أن الأوضاع في ليبيا تمس الأمن القومي المصري بشكل مباشر، على حد وصفه.
وأضاف السيسي خلال كلمة في مؤتمر الشباب المنعقد في شرم الشيخ إن مصر أحجمت عن التدخل عسكريا في ليبيا لأن الشعب الليبي لن ينسى لها ذلك التدخل، على حد قوله.
وتابع السيسي أن حكومة الوفاق في ليبيا "ليست لها إرادة حرة وأسيرة للمليشيات الإرهابية".
وأضاف السيسي أن "الأمن القومي المصري تضرر كثيرا بسبب الموقف غير المستقر في ليبيا".
المصدر
الجزيرة مباشر
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