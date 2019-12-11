مصر
الأربعاء 11 ديسمبر 2019 15:37

السيسي: مصر واجهت في 2013 حربا أهلية (فيديو)

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي
غيتي
قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إن ما حدث في مصر عام 2013 صورة مصغرة لما يحدث في الدول الأفريقية، وإن مصر كانت تواجه حربا أهلية وحربا على "الإرهاب".

وأضاف السيسي خلال منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، اليوم الأربعاء، أن تحدي الإرهاب لايزال موجودًا في مصر، وأن الحرب عليه تتطلب عملًا جماعيًا،

وقال الرئيس المصري إنه يجب التعامل بشكل حاسم مع الدول "الراعية للإرهاب"، موضحًا أن بلاده تواجه وحدها "الإرهاب" في سيناء وعلى حدودها الغربية، وأنه تحدث مع عدد من الدول الإفريقية لمواجهة هذا الخطر.

وانطلق المنتدى الأربعاء في نسخته الأولى ويستمر على مدار يومين بمدينة أسوان جنوبي مصر.

ويقول مراقبون إن السيسي يتخذ دومًا من "الإرهاب" ذريعة لقمع المعارضين والمحتجين وشن حرب في سيناء أدت لقتل وتشريد مئات المدنيين.

وفي صيف عام 2013، أطاحت المؤسسة العسكرية بالرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا في مصر، وظل معتقلًا منذ الانقلاب عليه إلى أن أعلنت السلطات المصرية وفاته في يونيو/حزيران الماضي خلال محاكمته، فيما شككت منظمات حقوقية دولية في ظروف الوفاة في ظل ظروف سيئة تعرض لها داخل السجن، مطالبة بتحقيق أممي.

المصدر
الجزيرة مباشر
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أسوان
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