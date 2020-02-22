مفاوضات سد النهضة
السبت 22 فبراير 2020 21:15

السيسي: مصر ملتزمة "بإنجاح" مفاوضات سد النهضة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
غيتي-أرشيف
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، إن مصر ملتزمة "بإنجاح" مفاوضات سد النهضة الجارية مع إثيوبيا برعاية أمريكية بعد أيام من إعلان واشنطن أن حل الخلاف قد يستغرق "أشهرا".

وقال السيسي، خلال لقاء مع هيلا ميريام ديسالين، رئيس وزراء إثيوبيا السابق والمبعوث الخاص لرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، "التزام مصر بالسعي نحو إنجاح المفاوضات الجارية بمسار واشنطن"، بحسب بيان للمتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي.

وأضاف البيان: "مع قرب التوقيع على الاتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، فإن ذلك من شأنه أن يحفظ التوازن بين مصالح جميع الأطراف، كما أن ذلك الاتفاق سيفتح آفاقاً رحبة للتعاون والتنسيق والتنمية بين مصر وإثيوبيا والسودان".

وتفاقمت التوترات بين الدولتين في حوض النيل منذ بدأت أثيوبيا بتشييد السد الهائل عام 2011.

وتدخلت وزارة الخزانة الأمريكية العام الماضي لتسهيل المحادثات بين إثيوبيا ومصر والسودان، وذلك بعد طلب السيسي مساعدة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للتوسط في حل الخلاف.

واختتمت الجولة الأخيرة من المحادثات في واشنطن الأسبوع الماضي، حيث أعلن مسؤولون أنهم يريدون التوصل إلى اتفاق مع نهاية فبراير/شباط الجاري.    

لكن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا: "يبقى أمامنا الكثير من العمل، لكني متفائل أنه في الأشهر المقبلة بإمكاننا التوصل إلى حل".

وقالت إثيوبيا إن السد الذي سيكون أكبر منشأة لتوليد الطاقة الكهرمائية في أفريقيا يعد حيويا لاقتصادها المتنامي، لكن مصر تحذر من أن المشروع سيقلل حصتها المائية.

وتبقى عدة نقاط عالقة بين القاهرة وأديس ابابا وخصوصا مدة ملء خزان السد الذي تخشى مصر أن يخفض من تدفق مياه النيل إليها.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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سد النهضة الإثيوبي
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إثيوبيا
الولايات المتحدة

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