السيسي: مستعد للرحيل لو أراد الشعب.. ووسم "مش عايزينك" يتصدر (فيديو)

وأضاف أن التعدي على الأراضي الزراعية والبناء غير المخطط "خطير.. خطير جدًا"، بل ويعادل أزمة سد النهضة "بس الناس مش شايفه ومش واضح لينا غير المياه".

وتابع: "يا نوقف التعديات ونبقى دولة مظبوطة يا أسيب مكاني وأمشي من هنا، وحد تاني يتولى البلد دي يضيعها أو يخربها".

وعن هدم المساجد، قال السيسي إنها تُهدم لأجل المصلحة "محور المحمودية يعطي حرية حركة كبيرة، وإزالة المساجد كان من أجل استكماله".

وزعم السيسي أنه ينتهج سياسة إصلاحية لأجل مصلحة مصر، وتساءل "لماذا لا يساعدنا المصريون في هذه كل الموضوعات التي نطرحها؟ ولماذا تصرون على مواقفكم؟".

وردًا على كلمة السيسي، تصدّر وسم (مش عايزينك) مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وقال مغردون "لا نريدك ولا نريد إنجازاتك، اتركها ولن يخربها غيرك".

وقال آخرون:

ردا على الجنرال #السيسى

خلينا نكتبهاله بلغات مختلفة يمكن يفهم



بالعربي #مش_عايزينك

بالإنجليزي We don’t like you

بالتركي Seni istemiyorum

بالألماني Ich will dich nicht

بالأسباني No te quiero

بالفرنسي Je ne veux pas de toi

بالصيني 我不要你

بالإيطالي Io non voglio te#ارحل pic.twitter.com/VmZMDUXDtm