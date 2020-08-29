السيسي: مستعد للرحيل لو أراد الشعب.. ووسم "مش عايزينك" يتصدر (فيديو)

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، خلال افتتاح مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية "لو مش عايزيني أبقى موجود هنا معنديش مشكلة".

وأضاف أن التعدي على الأراضي الزراعية والبناء غير المخطط "خطير.. خطير جدًا"، بل ويعادل أزمة سد النهضة "بس الناس مش شايفه ومش واضح لينا غير المياه".

وتابع: "يا نوقف التعديات ونبقى دولة مظبوطة يا أسيب مكاني وأمشي من هنا، وحد تاني يتولى البلد دي يضيعها أو يخربها".

وعن هدم المساجد، قال السيسي إنها تُهدم لأجل المصلحة "محور المحمودية يعطي حرية حركة كبيرة، وإزالة المساجد كان من أجل استكماله".

وزعم السيسي أنه ينتهج سياسة إصلاحية لأجل مصلحة مصر، وتساءل "لماذا لا يساعدنا المصريون في هذه كل الموضوعات التي نطرحها؟ ولماذا تصرون على مواقفكم؟".

كلمة السيسي في الإسكندرية

وردًا على كلمة السيسي، تصدّر وسم (مش عايزينك) مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وقال مغردون "لا نريدك ولا نريد إنجازاتك، اتركها ولن يخربها غيرك".

سيبها يا سيسي

واللي جاي مش هيخربها

لا ده هيرجع تيران وصنافير

ويجيب لنا حقنا في غاز البحر المتوسط

ويعرف يأخذ موقف في سد النهضة

وهيوقف بناء القصور

ويوقف طوفان الديون اللي كبلت البلد

إرحل يا سيسي

ومصر هتشوف النور#مش_عايزينك pic.twitter.com/7X6t2HzE91 — Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) August 29, 2020

#السيسي من هذا الشعب لم يجد من يحنو عليه إلى انتو نور عينيا إلى بكره تشوفوا #مصر إلى استحملوا "6 شهور- سنة - سنتين" إلى 30 يونيو 2020 مصر هتكون دولة تانية خالص، النهاردة جاي يقول لن أستطيع التوقف عن الاستدانة ولا أبيع الوهم لكم وانتو اللي مش عايزين تساعدوني!!#مش_عايزينك #ارحل — أحمد البقري (@AhmedElbaqry) August 29, 2020

#مش_عايزينك https://t.co/M1IBxx2icQ

قال #السيسى لو #مش_عايزني أمشي

وفات الرجل أن يوضح كيف يمكن أن يبدي المواطن موقفه الرافض له في ظل إلغاء الحق في÷

التظاهر والتعبير والأنتخابات الحره وإعلام الصوت الواحد واعتقال كل من يتنفس في #مصر



فكيف يمكن لمصر أن تقول للسيسي #مش_عايزينك ؟؟ — Ayman Nour (@AymanNour) August 29, 2020

وقال آخرون:

ردا على الجنرال #السيسى

خلينا نكتبهاله بلغات مختلفة يمكن يفهم



بالعربي #مش_عايزينك

بالإنجليزي We don’t like you

بالتركي Seni istemiyorum

بالألماني Ich will dich nicht

بالأسباني No te quiero

بالفرنسي Je ne veux pas de toi

بالصيني 我不要你

بالإيطالي Io non voglio te#ارحل pic.twitter.com/VmZMDUXDtm — Osama Gaweesh (@osgaweesh) August 29, 2020

وإنت فاكر إننا ماسكين فيك ؟!

ده اللي يوم اللي هتمشى فيه هيتكسر وراك قلل تدخلنا موسوعة جينس للأرقام القياسية😏#مش_عايزينك pic.twitter.com/82d8thPDYX — إبن بلد (@AhmedAb08295970) August 29, 2020

وليست هذه المرة الأولى التي يتحدث فيها السيسي عن ترك منصب رئيس الجهموري؛ فقد سبق أن تصدر وسم/هاشتاج (ارحل يا سيسي) موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أربع مرات سابقة، آخرها عقب تصريحاته مع الرئيس الفرنسي، في 28 من يناير/كانون ثانٍ 2019.

حينها، قال إنه سيتخلى عن منصبه حال رفض المصريين بقاءه، وتصدر قائمة أكثر الوسوم تفاعلًا وانتشارًا في مصر.

وسبق للسيسي التعليق على الوسم نفسه، عندما تصدر قائمة الأكثر تداولًا في مصر والعالم لأيام، معبرًا عن حزنه الشديد لظهور وتصدّر الوسم.

في عام 2015، أطلق المصريون وسم "ارحل يا سيسي" للمرة الأولى بعد خطاب ألقاه السيسي، وأكد من خلاله استعداده لترك منصبه على الفور شريطة أن تكون تلك رغبة (كل) الشعب المصري.

بينما المرة الثانية كانت في العالم 2016، بعد خطاب ألقاه السيسي وأكد فيه أن جزيرتي تيران وصنافير كانتا دومًا تتبعان للسعودية، وخرجت إثر ذلك مظاهرات حاشدة في القاهرة واعتقل العشرات بينهم صحفيون.

في 2018، كانت المرة الثالثة، وذلك بعد انتشار فيديو للسيسي خلال دورة لمؤتمر الشباب عقدت في جامعة القاهرة، وعبر فيه عن استيائه من الوسم.

وقال السيسي في مؤتمر للشباب بجامعة القاهرة: "إحنا دخلونا (أدخلونا) فى أمة ذات عوز. عارفين (ماذا تعني) أمة العوز؟ أمة الفقر. وأما آجى أخرج بيكم منها يقول لك هاشتاج ارحل يا سيسى".

وتساءل: "عايز أخرجكم من العوز وأخليكم أمة ذات شأن تعملوا هاشتاج ارحل ياسيسي؟ أزعل ولا مزعلش؟" وأضاف "في (الحالة) دي أزعل".

ووصل السيسي إلى سدة الحكم بعد انقلابه على أول رئيس مدني منتخب؛ الرئيس الراحل محمد مرسي، وعدَّل في الدستور ليضمن لنفسه البقاء في الحكم أطول مدة ممكنة، تصل إلى 2030.

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