السيسي: مؤامرة 2011 كانت ضد الجيش والشرطة [فيديو]
وفي 25 يناير/ كانون الثاني 2011 اندلعت ثورة شعبية أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك وكان السيسي يشغل حينها منصب مدير المخابرات الحربية.
التفاصيل
- السيسي قال خلال فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب التي انطلقت، السبت، إن "الجيش المصري هو حائط الصد الأول والأخير للدولة المصرية"، كما أن الجيش المصري هو مركز الثقل الحقيقي في المنطقة بالكامل.
- شدد على أنه لا يمكن أن "نقبل الإساءة للجيش المصري في ظل ما تحقق من إنجازات وما يمثله للدولة المصرية".
- وجه السيسي الحديث للشعب المصري، حول مواجهة العناصر الإرهابية، قائلًا، "يا نسيبلهم الحكم، يا نواجه"، مشيرا إلى أن الإرهاب يمكن أن يكون الوسيلة الأقل تكلفة لتخريب دولة بكاملها.
- السيسي أضاف: "لا نعلم الموجه الرئيسي للإرهابيين على مواقع التواصل الاجتماعي، وأحداث 2011 كانت نقطة فاصلة في تاريخ الجماعات الإرهابية، كما أن الإرهاب بوابة خلفية لتفادي صدام دول كبرى".
#السيسي في #مؤتمر_الشباب: جيش #مصر هو مركز الثقل الحقيقي في المنطقة كلها وهناك من يريدون إسقاط مصر عبر إسقاط جيشها pic.twitter.com/9o77KmO3Ng— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 14, 2019
"رد على محمد علي ياسيسي"
- تصريحات السيسي جاءت بعد أيام من ضجة كبيرة أثارها المقاول والفنان المصري محمد علي بسلسلة فيديوهات تحدث فيها عما وصفه بفساد داخل المؤسسة العسكرية في مصر يتعلق بالرئيس السيسي وأسرته وقيادات بالجيش.
- تصدر هاشتاج #رد_على_محمد_علي_ياسيسي المركز الأول لأكثر الهاشتاجات تداولا على موقع تويتر في مصر.
#رد_علي_محمد_علي_ياسيسي— El-joker ✈️🇪🇬❤️ (@el_jokeer23) September 14, 2019
احنا نطلع نقول الهيئة الهندسية اخوان 😂😂 pic.twitter.com/WdAAGt6g53
#رد_على_محمد_علي_ياسيسي— ahmed aspani (@ahmedaspani) September 14, 2019
السيسي:
متسمحوش لحد يشوه صورة جيش مصر!
انت كده رديت على محمد علي؟
اه خلاص امال انت فاكر ايه pic.twitter.com/Hqiu0nkWEb
#رد_على_محمد_علي_ياسيسي— ahmed aspani (@ahmedaspani) September 14, 2019
السيسي:
متسمحوش لحد يشوه صورة جيش مصر!
انت كده رديت على محمد علي؟
اه خلاص امال انت فاكر ايه pic.twitter.com/Hqiu0nkWEb
مجتش بظروفها يا سيسي..— Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) September 14, 2019
إنت عامل كل الهيصة دي ومؤتمر بملايين الجنيهات في بلد ٤ مليون بني آدم مش بينامو من غير عشاء..
علشان تقول الكلمتين دول..
لا مش بظروفها يا فاسد يا كذاب
يا قاتل...
محمد علي عمل لك وللعصابة هسس
وده مش ظروفها ..
يا ديكتاتور ترامب المفضل!#رد_علي_محمد_علي_ياسيسي
حد يقوله الجيش مش الى بيحمى الدوله— مصــــــــــــــــرى (@officialamro1) September 14, 2019
الى بيحميها التعليم والصحة
الاتحاد السوفيتى انهار وكان عنده اقوى جيش فى عالم وبيصنع
افضل الاسلحة وعنده نووى
سقطت عشان حطوا الفشلة والفاسدين اللى زيك
فى جميع المواقع وسويسرا اللى معندهاش جيش
قوية اقتصاديا#رد_علي_محمد_علي_ياسيسي
#اسال_الرييس :-— Joe (@youssef_hussen) September 14, 2019
ياترى الملايين اللي اتصرفت على #موتمر_الشباب اللي ملوش أي لازمة ده ، هتتحسب برضه من ضمن فلوس البلد المُهدرة زي القصور والفيلل الخاصة بسيادتك ؟؟ ولا لازم محمد على يطلع يقول الأرقام اللى بتتصرف بالظبط ؟
#رد_علي_محمد_علي_ياسيسي