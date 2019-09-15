مصر
الأحد 15 سبتمبر 2019 00:19

السيسي: مؤامرة 2011 كانت ضد الجيش والشرطة [فيديو]

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
(أرشيفية) غيتي
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن "المؤامرة" التي حدثت عام 2011 في مصر كانت ضد القوات المسلحة والداخلية، لأنهما مراكز الثقل التي تحمي الدولة من السقوط.

وفي 25 يناير/ كانون الثاني 2011 اندلعت ثورة شعبية أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك وكان السيسي يشغل حينها منصب مدير المخابرات الحربية.

التفاصيل
  • السيسي قال خلال فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب التي انطلقت، السبت، إن "الجيش المصري هو حائط الصد الأول والأخير للدولة المصرية"، كما أن الجيش المصري هو مركز الثقل الحقيقي في المنطقة بالكامل.
  • شدد على أنه لا يمكن أن "نقبل الإساءة للجيش المصري في ظل ما تحقق من إنجازات وما يمثله للدولة المصرية".
  • وجه السيسي الحديث للشعب المصري، حول مواجهة العناصر الإرهابية، قائلًا، "يا نسيبلهم الحكم، يا نواجه"، مشيرا إلى أن الإرهاب يمكن أن يكون الوسيلة الأقل تكلفة لتخريب دولة بكاملها.
  • السيسي أضاف: "لا نعلم الموجه الرئيسي للإرهابيين على مواقع التواصل الاجتماعي، وأحداث 2011 كانت نقطة فاصلة في تاريخ الجماعات الإرهابية، كما أن الإرهاب بوابة خلفية لتفادي صدام دول كبرى". 
"رد على محمد علي ياسيسي"      
  • تصريحات السيسي جاءت بعد أيام من ضجة كبيرة أثارها المقاول والفنان المصري محمد علي بسلسلة فيديوهات تحدث فيها عما وصفه بفساد داخل المؤسسة العسكرية في مصر يتعلق بالرئيس السيسي وأسرته وقيادات بالجيش.
  • تصدر هاشتاج #رد_على_محمد_علي_ياسيسي المركز الأول لأكثر الهاشتاجات تداولا على موقع تويتر في مصر.
     
المصدر
الجزيرة مباشر
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محمد علي
القوات المسلحة
ثورة 25 يناير

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