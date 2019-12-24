"السيسي قتل مريم" يجتاح تويتر بعد وفاة سجينة سياسية بمصر
وتفاعل مصريون عبر الوسم بتغريدات غاضبة، وطالبوا بمحاسبة المسؤولين عن قتل مريم، ونقلوا من خلال الوسم معاناة معتقلات أخريات ربما يواجهن المصير ذاته.
وذكر ناشطون سيناويون أن مريم اعتقلت هي وكل أفراد عائلتها حين تصدوا للجيش المصري وهو يهدم منزلهم، ضمن مخطط تهجير أهل سيناء، وأنها وضعت ابنها في السجن ثم أودع ملجأ للأيتام.
#السيسي_قتل_مريم— رابعة فى القلب (@lCpoRKxWeThrkit) December 23, 2019
مريم سالم، اعتقلت هى وكل أفراد عائلتها حين تصدوا للجيش المصري وهو يهدم منزلهم، ضمن مخطط تهجير اهل سيناء. وضعت ابنها في السجن ثم أودع ملجأ للأيتام. وهاهي مريم تلفظ انفاسها بسبب الاهمال الطبي المتعمّد في ابشع سجون عرفتها مصر وابشع واقذر نظام حكم مصر pic.twitter.com/OePvdewFkP
وكانت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات (غير حكومية/ مقرها القاهرة)، ومديرة مركز النديم (حقوقي/ غير حكومي)، عايدة سيف الدولة، أفادت الأحد بوفاة امرأة سيناوية تدعى مريم سالم (32 عامًا) داخل محبسها بسجن القناطر شمالي القاهرة، في واقعة تعد الأولى من نوعها منذ صيف 2013.
وأشارت إلى أنها أول سجينة سياسية تموت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحة أنها "كانت من مجموعة نساء من سيناء (شمال شرق) محكوم عليهن بالسجن بأحكام تتراوح من 10 إلى 15 سنة".
وأشارت منصة "نحن نسجل" الحقوقية في تدوينة لها عبر صفحتها على تويتر، إلى أن سالم كانت تعاني من "تليف كبدي، وارتفاع نسبة الصفراء بمعدل غير طبيعي، ما أدى إلى (استسقاء البطن)". وأوضحت أنها وثقت حالة مريم ونشرت معاناتها بتاريخ 17 من ديسمبر/كانون أول.
#السيسي_قتل_مريم— Dr\Retag (@Retag89464224) December 23, 2019
زوجة معتقلة من سيناء
من عائلة كل رجالها شهداء
اعتقلت وهي حامل ووضعت طفلها في السجن وحين أكمل عامين اودعوه دار الأيتام لعدم الاستدلال على أهل
وبالأمس لحقت برجالها شهيدة.... pic.twitter.com/3EfSK4Qaiu
ومريم متزوجة ولديها طفل يدعى عبد الرحمن كان في حضانتها داخل السجن حتى أتم عامه الثاني، ثم تم فصله عن أمه بعد ذلك، حيث تم إيداعه من قبل إدارة السجن في دار أيتام، إذ أن زوج مريم ووالديها وشقيقها جميعهم معتقلون، وفق إفادات حقوقية.
وأعربت حركة "نساء ضد الانقلاب" في بيان الإثنين، عن استنكارها الشديد لما حدث لمريم التي لقت حتفها نتيجة إهمال طبي مُتعمد من قبل إدارة سجن القناطر، بالتواطؤ مع جهاز الداخلية، في سلسلة مُمنهجة وواضحة للتنكيل بالمعتقلات داخل السجون.
وأضافت أن مريم "ليست تلك الحالة الأولى التي تواجه الموت داخل سجون السيسي، فقد سبقتها هبة نجم التي أصيبت بالسرطان داخل محبسها، وما إن اشتد مرضها حتى اُفرج عنها لتلقى حتفها بعد خروجها من السجن".
#السيسي_قتل_مريم— Ahmed Sh'apan (@sh_apan) December 24, 2019
حسبنا الله ونعم الوكيل في كل أعوان الظالمين pic.twitter.com/twYuLtD1SC
#السيسي_قتل_مريم— 🎶E🎀M🌹i♥️l🌼y 🎶 (@Emilia123456788) December 24, 2019
لن نرضى بغير القصاص لمريم وكل بنات مصر الي اعتقلوا واستشهدوا من يناير لحد انهارده
لن نتنازل عن حقوقهم pic.twitter.com/ct13Ht3nk2
#السيسي_قتل_مريم— 🎶E🎀M🌹i♥️l🌼y 🎶 (@Emilia123456788) December 24, 2019
اهي ماتت
ذهبت الى ربها تشتكي له ما يفعله نظام السيسي القاتل وعصابته
حسبنا الله ونعم الوكيل pic.twitter.com/vFju6SYiBa
اللي فاكر ان الثوره ماتت قوله دي لسه هتتولد من جديد #السيسي_قتل_مريم pic.twitter.com/miaraX7CWL— U A (@Freedom01681450) December 24, 2019
#السيسي_قتل_مريم— Alia'a Mohammed (@AliaaMo58680709) December 24, 2019
اخي انتا حر وراء السدود
اخي انتا حر بتلك القيود
فاذا كنت بالله مصتعصما
فماذا يضيرك كيد العبيد
اخي ستبيد جيوش الظلام
ويشرق في الكون فجرنا جديد
فاطلق لروحك اشراقها تراي الفجر يرمقنا من بعيد pic.twitter.com/iBkwNhg3h1
#السيسي_قتل_مريم— 🎶E🎀M🌹i♥️l🌼y 🎶 (@Emilia123456788) December 24, 2019
الى ديان يوم الدين نمضي ... وعند الله تجتمع الخصوم pic.twitter.com/jmtqFNrWWB
#السيسي_قتل_مريم— جياد الرهبة (@N2shmia) December 24, 2019
وكأن مقدراً ل "مريم" أن تظل أيقونة للمرأة العفيفة الصامدة التى تواجه المحن والطغيان بعزتها وإيمانها، من هناك قديماً سيدتنا مريم البتول مرورا بمريم المقدسية وإلى مريم المصرية، وحتى نصل إلى كل مريم مسلمة، ستكون لكن الكلمة حيث اختفت كلمات الرجال خلف أسوار عاتيه. pic.twitter.com/2SUKwkJaia