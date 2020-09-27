مصر
الأحد 27 سبتمبر 2020 16:37

السيسي في أول تعليق على المظاهرات: يصطادون في المياه العكرة (فيديو)

السيسي يتهم المشككين في الإنجازات بالخيانة والتآمر
قال السيسي: "أنا أشكر المصريين" الذين لم يستجيبوا لدعوات "البعض الذين حاولوا إشعال الوضع
مواقع التواصل
قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إن هناك من يحاول الاصطياد في الماء العكر، وذلك في أول تعليق له على المظاهرات التي شهدتها قرى مصرية على مدار الأيام السبعة الماضية.

وقال السيسي، في تصريحات أثناء افتتاحه مجمعا لتكرير النفط في منطقة مسطرد بمحافظة القليوبية (قرابة 37 كيلومتر شمال القاهرة)، "أنا أشكر المصريين" الذين لم يستجيبوا لدعوات "البعض الذين حاولوا إشعال الوضع".

كان السيسي يشير إلى دعوات الفنان المقاول محمد علي للتظاهر والتي وجدت استجابة منذ يوم 20 من سبتمبر/أيلول وحتى مساء أمس الأحد على مدى 7 أيام.

وأكد السيسي أن هناك من يحاول استغلال "الفقر" والصعوبات المالية التي يعاني منها المواطنون من أجل "تشكيك الناس في الإنجازات" التي تقوم بها الدولة.

وشدد على أن "الأمن والاستقرار" هما شرط أساسي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاستمرار في الإصلاح مؤكدا أن مشروعات عدة مثل مشروع مجمع تكرير مسطرد تاخرت سنوات طويلة "بسبب أحداث 2011" في إشارة إلى ثورة 25 يناير/كانون ثاني 2011 التي أطاحت بالرئيس الراحل حسني مبارك.

وحذّر من أن هناك من "يريدون تدمير الدول تحت دعاوي التغيير".

وسخر ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي من تصريحات السيسي اليوم وانتقدوا إنفاق مئات المليارات من الجنيهات على العاصمة الإدارية الجديدة.

src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8">

مظاهرات

وقتل شخص خلال اشتباكات مع الشرطة ليل الجمعة السبت في قرية البليدة بالقرب من مدينة العياط (قرابة 60 كيلومتر ا جنوب القاهرة) أثناء مظاهرة معارضة للسيسي، حسب أسرته ومصادر طبية.

وحسب مواقع ووسائل إعلام مصرية وعربية، شارك عشرات في مظاهرات معارضة للسيسي في عدد من المدن والقرى المصرية.

وتعد هذه المظاهرات نادرة في مصر حيث وضعت السلطات قيودا "تعجيزية" للتظاهر وشنت حملة قمع ضد كافة أطياف المعارضة، وفق منظمات الدفاع عن حقوق الانسان الدولية.

وأطاح الجيش المصري في انقلاب عسكري بقيادة السيسي، عندما كان السيسي وزيرا للدفاع، الرئيس الراحل محمد مرسي في يوليو/تموز 2013.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
كلمات مفتاحية
السيسي
مظاهرات

اقرأ أيضا

Thumbnail
آلاف الفلسطينيين في مسيرة رفضا للتطبيع العربي مع إسرائيل
Thumbnail
قنوات إعلامية تابعة للمخابرات المصرية تعترف بفبركة مظاهرات
Thumbnail
وزير داخلية فرنسا: نخوض حربا ضد "الإرهاب الإسلامي"
Thumbnail
Google .. "غوغل" يحتفل بعيد ميلاده عن بعد!
Thumbnail
تركيا: انتهاء مرحلة تجارب لقاحين لفيروس كورونا

الأكثر قراءة

  1. شاهد: "صرار الليل" يهاجم الحرم المكي بأعداد هائلة
  2. شاهد: فيل تنمو ناباه لأسفل في حالة نادرة بماليزيا
  3. بابا الفاتيكان: الروهينغيا "أبكوني" ودفاعي عنهم وصل لقادة ميانمار
  4. مورينيو يثير جدلا بتجسسه على خطة الفريق المنافس
  5. وزير الدفاع اليمني يستنفر الجيش لاستعادة دوره