"السيسي عدو الله" و"جمعة الغضب الثانية" يتصدران في مصر مع تجدد دعوات التظاهر
ودعا الفنان ورجل الأعمال محمد علي (المقيم في إسبانيا) المصريين إلى الخروج في مظاهرات بميداني العتبة والجيزة؛ لشل حركة العاصمة وعدم التوجه لميدان التحرير إلا في حالة زيادة أعداد المتظاهرين.
ويطالب مصريون برحيل السيسي عن الحكم، على خلفية تردي الأوضاع الاقتصادية، وتكبيل الدولة بالديون ووصول الدين العام حدًا غير مسبوق، فضلًا عن تدهور الأحوال المعيشية، واستحداث قانون التصالح مع الدولة على مخالفات البناء، ما يُعرف بـ"قانون الجباية".
لا حول ولا قوة الا بالله— ELOL (@ELOL52236112bb) September 29, 2020
الست بتقوله أنا بنام في الشارع في الشتاء
ومماعيش أدفع فلوس تصالح استنوا عليا أما اموت خدوه مني مانا عايشة لوحدي
حسبي الله ونعم الوكيل فيك ياسيسي أنت وكل اتباعك ربنا ينتقم منكم #جمعة_الغضب_الثانية
pic.twitter.com/Lt9kbAsePX
وخرج المصريون، في 20 سبتمبر/أيلول الماضي، في مظاهرات ضد السيسي، ورددوا هتافات مثل "لا إله إلا الله.. السيسي عدو الله"، "قول متخافشي.. السيسي لازم يمشي"، "بالطول بالعرض.. هنجيب السيسي الأرض"، "ارحل يا فاشل"، وغيرها من الهتافات المطالبة برحيل السيسي عن سدة الحكم.
قول ما تخافشي السيسي لازم يمشي.— Rana Rafat (@RanaRaf94736571) October 2, 2020
لا إله إلا الله محمد رسول الله والسيسي عدو الله.#جمعه_الغضب_الثانيه pic.twitter.com/tdpKNb9AlW
نازل ميدان الجيزة إن شاء الله كفاية حكم سي...سي..خرب بيوت الشعب #السيسي_عدو_الله pic.twitter.com/5dg0whJ7pR— بحار مصري ومش سياسي؟ (@jb2Gvrn3EimDwLs) October 2, 2020
بسم الله توكلنا علي الله#السيسي_عدو_الله #جمعة_الغضب_الثانية pic.twitter.com/Aq9d3gJTyA— الچوگـــــر (@mohamed35948953) October 2, 2020
وجاء خروج المصريين تلبيةً لدعوة أطلقها عدد من الشخصيات، على رأسها محمد علي، تحت اسم "جمعة الغضب"، في 20 سبتمبر أيلول.
وأعلنت قوى سياسية (منها تحالف دعم الشرعية، حركة الاشتراكيون الثوريون، حزب الدستور) تأييدها لحراك 20 سبتمبرأيلول ومطالب المتظاهرين.
وتوالى خروج المصريين في عددٍ من قرى ومدن الجمهورية لثمانية أيامٍ، شهدت اشتباكات مع الشرطة، وسقط فيها عدد من الجرحى، وأضرم محتجون النيران في سيارتي شرطة بقرية الكداية (التابعة لمركز أطفيح بمحافظة الجيزة المتاخمة للعاصمة).
وتسعى جهات موالية للسيسي للخروج، الجمعة، بدعوى الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر تشرين أول 1973، وتنظيم مسيرة "لمساندة الدولة المصرية" والسيسي خلال "هذه المرحلة المهمة".
#السيسي— أسامة رشدي (@OsamaRushdi) October 2, 2020
يستخدم مؤسسات الدولة وجماعات المنتفعين في محاولة بائسة لعمل مشهد دعم كاذب ومنافق له
كمن يخرجون العبيد تحت وطأة السوط والسجن والتجويع ليهتفون للطاغية
مشهد إجرامي تكرر كثيراً في دول العالم العاشر
فشلكم و إجرامكم لن يغسله تجمع مدفوع بالفلوس والوجبات والتهديد#جمعة_الغضب_الثانية pic.twitter.com/2WYV4JpwIK
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