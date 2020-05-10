"السيسي عار على مصر" يتصدر تويتر تزامنا مع أزمة العالقين بالخارج
وتفاعل المغردون عبر الوسم مهاجمين بشدة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، متهمينه ونظامه بالفشل، بسبب وقائع وأحداث عدة مثل التعامل مع أزمة تفشي وباء كورونا، وإعادة العالقين في الخارج، وفضائح الحجر الصحي لهم، وحادثة سحل مواطن مصري في السعودية.
اصبحنا لا ندري أين يهان المصري أكثر في الخارج— A..K...ممدوح (@mamduoh1234) May 9, 2020
ام الداخل #السيسى_عار_علي_مصر#المصري_اتسحل_ياسيسي
ورغم اختفاء الوسم بشكل مفاجئ بعد تصدره قائمة الأعلى تفاعلًا في تويتر بمصر، واتهامات لإدارة موقع تويتر في دبي بتعمد إخفائه، إلا أنه عاود الصدارة من جديد حاصدًا آلاف التفاعلات.
وعدد المنتقدون وقائع عدة فشل نظام السيسي في التعامل معها، الأمر الذي اعتبروه "فضحية"، كان آخرها سكوت الإعلام المصري عن حادثة سحل مواطن مصري في السعودية أراد العودة إلى بلده، مما أثار عاصفة انتقادات على منصات التواصل، أشار فيها المغردون إلى إهانة المصريين في الداخل والخارج.
#السيسي_عار_علي_مصر عندما يقوم بارسال مساعدات لدول تسبقنا بملايين السنوات صحيا واقتصاديا وتكنولوجيا كالصين وايطاليا ...وامريكا والغلابة في بلده مش لاقيين سرير في مستشفي ولا طبيب يرعاهم او حتى جهاز تنفس لمقاومة الفيروس #فضيحتنا_بجلاجل— LORD QADRY//3K (@h_shoor) May 10, 2020
وأثارت أزمة العالقين المصريين في الآونة الأخيرة، موجة غضب عارمة تردد صداها على وسائل التواصل في مصر، بعد انتشار عدد من مقاطع الفيديو للعالقين في الغربية يتوسلون مسؤولي بلادهم بإعادتهم بعدما فقدوا وظائفهم بسبب أزمة كورونا، وفقدوا معها المأوى والأمان.
ووصل الحال ببعض هؤلاء العالقين إلى حد "الشحاذة والنوم على الأرصفة" وتمنى بعضهم الموت أو الانتحار عوضًا عن الإهانة في الغربة، بينما لا تسمعهم الحكومة المصرية وآثرت عليهم العالقين في المالديف بعدما أعادت تعريف كلمة "العالق" بأنه كل من سافر بشكل مؤقت.
الذباب رفع #السيسي لإسقاط #السيسي_عار_علي_مصر— هاشتاق تم إسقاطه (@HiddenTag2) May 10, 2020
للمرة الثانية pic.twitter.com/D4v5Yd15TU
ولم تتحرك الحكومة المصرية إلا بعد تصاعد الدعوات على منصات التواصل وبعد انتشار مقاطع فيديو عن الاعتصامات أمام مقرات السفارات المصرية في بعض الدول مثل لبنان والكويت وسط تجاهل المسؤولين، إلى حد جعل الإعلام الكويتي يحرج الحكومة المصرية ويذكره بأزمة العمال في الخارج.
أيضًا الإعلان عن تخفيف قيود الحظر تدريجيًا والرهان على وعي الشعب، كان من أبرز الموضوعات التي سردها المغردون عبر الوسم. يتساءل بعضهم "أيهما أشد خطرًا على الشعب كورونا أم السيسي؟".
✔أيهما أشد خطرا علي الشعب كورونا أم السيسي👇 #السيسي_عار_علي_مصر pic.twitter.com/aTUFDYeyak— 👀حمزة العمراني🍂 (@hNcU1UAZX4CY9Ou) May 9, 2020
وذكر المغردون السيسي بالمنظومة الصحية العاجزة على كبح جماع الوباء وحماية كوادرها الطبية وتوفير أدوات الوقاية لهم وأماكن عزل صحية للمرضى، بينما يسارع السيسي بإرسال مساعدات لدول تسبق مصر صحيا واقتصاديا وتكنولوجيا بمراحل كالصين وإيطاليا وأمريكا.
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بدأ اللعب القذر— 🌷🌱FUaaDA🌱🌷 (@fuaadaofficial1) May 9, 2020
اعمل ريتويت للتغريده دي
اللجان عملت هاش تاني
بكلمه (على)
وهاشنا كلمه (علي) بنقطتين#السيسي_عار_علي_مصر
ورب الكعبة السيسى عار على كل العرب والمسلمين#السيسى_عار_علي_مصر— A..K...ممدوح (@mamduoh1234) May 9, 2020
المعيز بيقولوا ع سحل مصري في السعوديه يستاهل لانه خالف قوانين البلد 🙄— eͤlᷝ gᷚeͤnᷡtͭlᷝeͤ 🚬 (@For_25jan) May 10, 2020
طب لو عملها سعودي في مصر هل هيقدر الأمن يسحلوا كده ولا هيحط جزمه في بقه ويحميه كمان ؟! 😏#السيسي_عار_علي_مصر
اللي يتعب يا جماعة يخليه ف بيته بكرامته ويتواصل مع دكتور ثقة أي رعاية هتاخدها ف بيتك هتكون أفضل مليون مرة من الرعاية اللي هتاخدها فالعزل— esraa🌷 (@esraaegyptaa) May 9, 2020
البلد دي لو مبنية من الورق مش هتسقط بالسرعة اللي شيفينها دي😒
حسبنا الله ونعم الوكيل في الظالم والحرامي#ميادين_مصر_ثوره #السيسي_عار_علي_مصر pic.twitter.com/BBoLIGyVD4
#السيسي_عار_علي_مصر— عبد الرحمن أنس (@HHussenr7667) May 9, 2020
والله عار باع الأرض وهتك العرض وسجن الأشراف
يا جيش المصري العظيم عد الى احضان شعبك عد لايام عزك عد لايام بطولاتك واترك الخائن السيسي والخائنين عد لتطهير سمعتك لكي تبقى عزا وذخرا لمصر ولاحرار مصر#السيسي_عار_علي_مصر pic.twitter.com/zAAuOD9wfG— خليك في بيتك (@mahmoud41307145) May 9, 2020
من ساعه مااستولى على الحكم ومصر في النازل #السيسي_عار_علي_مصر— Omar نمساوى عربي مسلم (@O_Iebed) May 9, 2020
في كل الأحوال عار— حنان الاميره (@GworF1JkuQys1k9) May 10, 2020
في زيادة القروض عار
في رفع الأسعار عار
في مشاريع فاشلة عار
في بيع الأرض عار
في المحافل السياسيةعار
في التصدي للمشكلات عار
في إستغلال المال العام عار
في الكذب ع الشعب عار#السيسي_عار_علي_مصر
#السيسي_عار_علي_مصر— عبد الرحمن أنس (@HHussenr7667) May 9, 2020
اللهم اهلكه واشف صدورنا pic.twitter.com/TBtt4erEMu
#السيسي_عار_علي_مصر https://t.co/Wz1en65szZ— Sarmd Shakir (@SarmdShakir) May 10, 2020