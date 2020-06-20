السيسي: الجيش المصري من أقوى الجيوش لكنه يحمي ولا يهدد
جاء ذلك خلال تفقد السيسي اليوم عناصر المنطقة العسكرية الغربية، بحضور وزير الدفاع محمد زكي، ورئيس أركان الجيش محمد حجازي، وقادة الأفرع الرئيسية.
وقال السيسي، أثناء تفقده الوحدات المقاتلة للقوات الجوية "الجيش المصري من أقوى جيوش المنطقة، ولكنه جيش رشيد يحمي ولا يهدد، وقادر على الدفاع عن أمن مصر القومي داخل وخارج حدود الوطن".
تأتي تصريحات السيسي في وقت تعثّرت المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة الإثيوبي، وفشل الدول الثلاث في التوصّل إلى اتّفاق فيما بينها، خاصة على آليّة تقاسم المياه.
كما تأتي تلك التصريحات عقب الهزائم التي منيت بها قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر في غرب ليبيا، على يد قوات حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.
وفي مطلع الشهر الجاري تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر وليبيا، مقاطع فيديو تظهر عددا من حاملات الدبابات والمدرعات، في طريق سريع بالقرب من محافظة مطروح شمال غربي مصر.
ورجح مغردون وناشطون أن تكون تلك التعزيزات العسكرية في طريقها إلى شرق ليبيا (طبرق) حيث يسيطر حفتر، لدعم قواته بعد هزائمه المتتالية في الأيام الأخيرة.
ودعت مصر مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة إلى التدخل من أجل استئناف المحادثات بشأن سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق قرب الحدود مع السودان.
وقدّمت مصر طلبا لمجلس الأمن "تدعو فيه المجلس إلى التدخّل من أجل تأكيد أهمّية مواصلة الدول الثلاث، مصر وإثيوبيا والسودان، التفاوض بحسن نيّة، تنفيذاً لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي من أجل التوصّل إلى حلّ عادل ومتوازن لقضيّة سدّ النهضة الإثيوبي" حسب ما جاء في بيان للخارجيّة المصريّة.
وقال البيان إنّ مصر اتّخذت هذا القرار في ضوء "تعثّر المفاوضات التي جرت مؤخّراً بشأن سدّ النهضة، نتيجة للمواقف الإثيوبيّة غير الإيجابيّة"، و"عدم توفر الإرادة السياسيّة لدى إثيوبيا وإصرارها على المضيّ في ملء سدّ النهضة بشكل أحادي".
واتهمت إثيوبيا مصر بالمقامرة السياسية في قضية سد النهضة، وقال وزير الخارجية الإثيوبي غيدو أندارغاشو إن أديس أبابا ستملأ بحيرة سد النهضة باتفاق أو بدونه.
وأشار إلى أن إثيوبيا لن تتوسل مصر والسودان للسماح باستغلال موارد بلاده المائية على حد تعبيره.
ليبيا
كانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، تلقت أمس الجمعة، طلبا من مصر لعقد اجتماع افتراضي "طارئ" على مستوى وزراء الخارجية، من أجل بحث تطورات الأوضاع في ليبيا.
غير أن حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في ليبيا، قالت إنها ترفض عقد الاجتماع. وقال وزير الخارجية الليبي محمد الطاهر سيالة، إن الرفض يأتي "لعدم اتباع الإجراءات والقواعد المعمول بها في أي اجتماع حتى يحقق الغاية المرجوة منه وعلى رأس ذلك التشاور مع ليبيا باعتبارها الدولة المعنية بالاجتماع وهو ما لم يحدث".
وشنت قوات حفتر، بدعم من دول عربية وأوربية، هجوما على طرابلس، انطلاقا من 4 أبريل/ نيسان 2019، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي واسع، غير أن الهجوم فشل في تحقيق أهدافه، وتم طرد قوات حفتر من كامل الغرب الليبي.
وفي ظل تراجع قوات حفتر، طرحت مصر مؤخرا، ما يسمى "إعلان القاهرة" من أجل التوصل إلى حل للأزمة، غير أنه قوبل برفض قاطع من الحكومة الليبية ودول أخرى.