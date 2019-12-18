مصر
الأربعاء 18 ديسمبر 2019 14:06

السيسي: أعطوني 20 تريليون دولار وأجعل مصر عروسة (فيديو)

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي
رويترز
أثار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مجددًا ضجة على منصات التواصل، بعد تصريحه أنه سيجعل مصر "عروسة" في حال توفّر 20 تريليون دولار دفعة واحدة.

وخلال مداخلة في منتدى شباب العالم المقام في شرم الشيخ،قارن السيسي بين دخل مصر التي يتجاوز عدد سكانها مئة مليون نسمة،وبين دخل دول أخرى تهاجم بلاده، ويتعدى دخلها السنوي 20 تريليون دولار.

وقال "ادوني 20 تريليون دولار مرة واحدة وأنا أخلي مصر أحلى عروسة"، وهو التصريح الذي قوبل بموجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

وعبر المغردون عن غضبهم من تصريحات السيسي التي لا تمت للواقع بصلة، وبعضهم تساءل عن أي دولة يتحدث، إذ لا يوجد أي بلد في العالم لديه هذه الميزانية، وبعضهم أشار إلى أنه بالديمقراطية والقضاء على الفساد ستصبح مصر بالفعل "أحلى عروسة".

وعقد منتدى شباب العالم 2019، في مدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء من الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر/كانون الأول، وسط انتقادات واسعة من عدم جدوى مؤتمرات الشباب فضلًا عن تكلفتها الباهظة، في وقت تعصف فيه أزمات اقتصادية وسياسية بالبلاد.

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل
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