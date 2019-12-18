السيسي: أعطوني 20 تريليون دولار وأجعل مصر عروسة (فيديو)
وخلال مداخلة في منتدى شباب العالم المقام في شرم الشيخ،قارن السيسي بين دخل مصر التي يتجاوز عدد سكانها مئة مليون نسمة،وبين دخل دول أخرى تهاجم بلاده، ويتعدى دخلها السنوي 20 تريليون دولار.
السيسي: في دول بتهاجمنا دخلها 20 تريليون دولار في السنة..أدوني زيهم وأنا أخلي مصر دي عروسة#WorldYouthForum #منتدى_شباب_العالم#eXtranews pic.twitter.com/mZ4KntIURJ— eXtra news (@Extranewstv) December 17, 2019
وقال "ادوني 20 تريليون دولار مرة واحدة وأنا أخلي مصر أحلى عروسة"، وهو التصريح الذي قوبل بموجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.
وعبر المغردون عن غضبهم من تصريحات السيسي التي لا تمت للواقع بصلة، وبعضهم تساءل عن أي دولة يتحدث، إذ لا يوجد أي بلد في العالم لديه هذه الميزانية، وبعضهم أشار إلى أنه بالديمقراطية والقضاء على الفساد ستصبح مصر بالفعل "أحلى عروسة".
وعقد منتدى شباب العالم 2019، في مدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء من الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر/كانون الأول، وسط انتقادات واسعة من عدم جدوى مؤتمرات الشباب فضلًا عن تكلفتها الباهظة، في وقت تعصف فيه أزمات اقتصادية وسياسية بالبلاد.
السيسي عايز 20 تريليون دولار ويخلي مصر عروسة!— Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) December 17, 2019
التريليون = مليون مليون=1000 مليار
يعني السيسي عايز 20 ألف مليار دولار!
يعني 350 ألف مليار جنيه!!
طيب ماتغير الشعب بالمرة....!!
يا راجل
«I want to check hand you»!!!!!#معركه_البطاطين #الشتا_محتاج_ايه pic.twitter.com/zKhe0OKCV2
أعطونى عشرين تريليون دولار وأنا أخلى مصر عروسه.— أشرف مقلد (@ashrafomar78) December 18, 2019
هم مين اللي هيدوك، وهيدوك ليه؟؟!!#انتي_جايه_اشتغلي_ايه#ام_المساخر
مصر ماتحتاج 20 ترليون علشان تصير عروسه— βεγαδ Σηοκρυ (@Peacedovex) December 17, 2019
ماليزيا وتركيا وباكستان عرايس بدون 20 ترليون ، بالديموقراطيه تصير عروسه حسناء
تبرعوا عشان مصر تبقى عروسة.— The King (@fha_mohamed) December 18, 2019
السيسي يريد 20تريليون دولار عشان يخليلكم مصر عروسة💪
يابلاش فرصة يا جماعة اتبرعوا بسرعة قبل مايرجع في كلامه. pic.twitter.com/Cq2EM4mDx8
السيسي بيقول ادوني 20 تريليون— مصـــــــــري العــربـي (@masry_al3rby) December 17, 2019
وانا اخلي مصر عروسة
خلاص يا جماعة كل واحد فيكم يتبرع بمليار من الفلوس اللي تحت البلاطة عشان نشوف مصر عروسة
AbdelFattah Elsisi - عبد الفتاح السيسي— ABDO GOK (@abdo_gok) December 18, 2019
في اية علي الصبح 20 تريليون دولار اللي عايزهم عشان تبقي عروسة!!
انت لو هتخلي مصر لها حدود مع الصين مش هتكلف المبلغ ده
ده منظومة الدفاع الفضائية بتكلف في 3.5 تريليون....... https://t.co/bWjtb4KH5K
شوفت السيسي عايز كام يخلي مصر عروسة !!؟— pery Ahmed (@A_A_L_Y) December 17, 2019
لا وايه بيحسد في الدولة اللي بتعتدي عليه 😊 وبيقولك لو مصر عندها زيها !؟
دا انت تاكل مال امة لا اله الا الله انت وانتصار وعصابتك وفوقهم مصر والدولة دي كمان !!
حد يعرف الدولة 😉 #السيسي_خربها_ديون ولسه بيشحت تاني بعد ما نهب خبر مصر وعراها pic.twitter.com/bTu4Iy81Zy
مصر غنيه وغنيه جدا— Soad hassan khedr (@Soadhassankhedr) December 18, 2019
لو انتهى الفساد الى فيها مش هتحتاج تشحت من حد وهتبقى احلى عروسه
وما بين إدوني 6 شهور والأمور هتبقى أفضل— الملكة نفرتيتي (@humanmindd) December 18, 2019
إلى إدوني 20 تريليون دولار وهاتشوفوا مصر عروسة
ست سنوات!! والكثير من المنتديات والمؤتمرات والكباري
نشوفكم بخير بعد ست سنوات أخرى pic.twitter.com/6yzgjisWEE