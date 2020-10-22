دوري أبطال أوربا
الخميس 22 أكتوبر 2020 00:41

السيتي يبدأ مشوار الـ"شامبيونزليغ" بثلاثية في شباك بورتو (فيديو)

تخطى مانشستر سيتي الإنجليزي ضيفه بورتو البرتغالي بفوزه عليه بثلاثة أهداف لهدف، الأربعاء، ضمن منافسات المجموعة الثالثة من مسابقة دوري أبطال أوربا لكرة القدم.

افتتح بورتو النتيجة أولا بهدف أحرزه المهاجم الكولومبي لويس دياز عند الدقيقة 14، قبل أن يأتي الرد سريعًا عن طريق الأرجنتيني سيرجيو أغويرو في الدقيقة 19، من علامة الجزاء.

ومنح الألماني إلكاي غوندوغان التقدم للسيتي بهدف ثان سجله بطريقة مميزة في الدقيقة 65، ثم أمن الإسباني فيران توريس فوز الفريق الإنجليزي بهدف ثالث جاء مع حلول الدقيقة 73.

ولحساب المجموعة ذاتها، تغلب أولمبياكوس اليوناني على ضيفه مرسيليا الفرنسي بهدفٍ وحيد، سجله المصري أحمد حسن في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة.

وبذلك، آلت صدارة المجموعة الثالثة لصالح مانشستر سيتي برصيد ثلاث نقاط، متقدمًا بفارق الأهداف عن أولمبياكوس صاحب المركز الثاني.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات

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