السويسري شاكيري يدافع عن طريقة احتفاله بهدفه أمام صربيا

دافع النجم السويسري "شيردان شاكيري" عن طريقة احتفاله بهدف الفوز، الذي سجله لمنتخب بلاده في شباك نظيره الصربي أمس، ضمن منافسات كأس العالم 2018 لكرة القدم بروسيا.

وقال النجم السويسري، شاكيري إن احتفاله بهدف الفوز، الذي سجله لمنتخب بلاده في شباك الفريق الصربي أمس الجمعة ضمن منافسات كأس العالم بروسيا كان "عاطفيا فقط" ولم يقصد به تعبيرا سياسيا.

واحتفل كل من شاكيري وزميله جرانيت شاكا، بالتسجيل في شباك صربيا بطريقة مشابهة، تتمثل في وضع اليدين متشابكتين بإصبعي الإبهام، لتمثيل رمز النسر الطائر.

وأثارت طريقة الاحتفال غضب الجماهير الصربية، إذ تعد الإيماءة رمزا لشعار الحركة الألبانية ضد صربيا خلال حرب دول البلقان، التي اشتعلت في تسعينيات القرن الماضي بين كوسوفو ومقدونيا وألبانيا وصربيا.

اللاعب جرانيت شاكا سجل هدف التعادل ضد صربيا واحتفل



تجدر الإشارة إلى أن اللاعبين الاثنين هما من أصول من كوسوفو، التي أعلنت استقلالها عن صربيا في عام 2008.. ولم تعترف صربيا باستقلال كوسوفو، ولا تزال حالة التوتر قائمة بقوة بين الجانبين.

وقال شاكيري المولود في كوسوفو، خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة أمس "أعتقد أنه في كرة القدم، تكون العاطفة حاضرة دائما.. ويمكنكم رؤية ما حققته (هدف الفوز) وأعتقد أن الأمر لم يكن أكثر من تعبير عن عاطفة."

وأوضح شاكيري بالقول "كنت سعيدا للغاية بتسجيل هذا الهدف.. ليس أكثر.. وأعتقد أنه لا يفترض بنا الحديث عن هذه الأمور الآن."

وسجل شاكا هدف التعادل لسويسرا ثم خطف شاكيري هدف الفوز لسويسرا في الدقيقة 90 ليشعل المنافسة في المجموعة الخامسة التي تتصدرها البرازيل وسويسرا برصيد أربع نقاط لكل منهما وتليهما صربيا برصيد ثلاث نقاط وكوستاريكا بدون رصيد.

من جانبه، قال فلاديمير بتكوفيتش، المدير الفني للمنتخب السويسري، إنه لا يزال يفضل الفصل بين الرياضة والقضايا السياسية.

وصرح قائلا "يمكنني تكرار ما قلته بالفعل أمس، لا يفترض الخلط بين كرة القدم والسياسة.. من الواضح أن العاطفة تحضر، وهكذا تحدث الأمور."

ولم يرغب "ملادن كرستاييتش" المدير الفني للمنتخب الصربي في الانخراط في الحديث بهذا الشأن، وقال في تصريحاته للصحفيين "ليس لدي أي تعليق.. لا أتعامل مع هذه الأمور."