فيروس كورونا
الاثنين 6 أبريل 2020 19:47

السويد تُحرج رجل الأعمال المصري ساويرس على تويتر بسبب كورونا

الملياردير ورجل الأعمال المصري المعروف نجيب ساويرس
مواقع التواصل
ردت صفحة "السويد" الرسمية باللغة العربية على موقع التواصل الاجتماعي على رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس بشأن تغريدة له عن إجراءات السويد بشأن فيروس كورونا، قائلة إن كلامه غير صحيح.

ونشر ساويرس تغريدة على حسابه قال فيها إن السويد " قررت أن يستمر الناس كلهم في الحياة اليومية العادية بدون أي تغيير".

وهو ما ردت عليه الصفحة الرسمية للسويد قائلة إن العبارة "غير صحيحة".

وسردت الصفحة بعد ذلك الإجراءات التي اتخذتها السويد في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).

وتعرف الصفحة نفسها على أنها "بوابة السويد الرسمية الناطقة باللغة العربية" وتكتب "مرحباً بكم في بوابة السويد الرسمية الناطقة باللغة العربية. نأمل أن تتعرفوا على السويد من خلالنا وتزوروها. يُدار الحساب من قِبل المعهد السويدي في ستوكهولم".

وأثار ساويرس ردود فعل غاضبة إثر تصريحاته بضرورة إنهاء الحظر المفروض في مصر لمواجهة وباء كوفيد-19، بدلا من "انهيار الاقتصاد".

المصدر
الجزيرة مباشر

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